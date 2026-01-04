屏東籍漁船東沙島外海失去動力 海巡5天拖行救回

南部中心／綜合報導

一艘屏東琉球籍的漁船，跨年夜當天，在東沙島外海失去動力，海巡獲報後，緊急出動4000噸級的雲林艦到附近救援，但當時海象十分不好，浪高甚至有3到4公尺，救援過程十分驚險，但經過五天的拖行，週日清晨順利將漁船帶回東港。

屏東籍漁船東沙島外海失去動力 強風巨浪！海巡歷時５天拖行救回

海巡雲林艦，海上頂著風浪，驚險救援失去動力漁船回台灣。（圖／翻攝畫面）

海巡人員緊急出動雲林艦到東沙島附近救援，不斷上下晃動，真的有如在搭海盜船一樣，可以想見當時海況到底有多糟，海巡船身後面，一艘已經失去動力的漁船，就在海面上漂流，載浮載沉，有時候一個大浪上來，甚至連整艘船都看不見蹤影，情況十分危急，海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊副隊長黃亮圍表示，「31日晚上8點，雲林艦抵達現場與明船會合，在確認船上5名船員都平安下，因現場海象受東北季風影響，最大陣風達10級，漁船失去動力，隨時都可能發生意外。」

廣告 廣告

屏東籍漁船東沙島外海失去動力 強風巨浪！海巡歷時５天拖行救回

從當時船首影像可以看到，海象十分惡劣。（圖／翻攝畫面）

跨年夜中午，這艘屏東琉球籍的漁船，因為發生絞網，導致船身失去動力，海巡艦艇獲報，趕緊前往救援，當時不但海上平均風力達7到8級，最大陣風10級，浪高也有3到4公尺，都增加救援難度，黃亮圍說，「在不及等待其他友船前往救援狀況下，雲林艦即依標準作業程序，展開拖帶作業，在歷經連續五日、夜，驚滔駭浪中的拖帶作業，在4日清晨，雲林艦於小琉球西南近海，將明船交由友船。」但幸好海巡人員不畏天候惡劣，順利用纜繩拖帶，經過五天的時間，才順利將這艘船拖回小琉球附近，由其他漁船帶進東港漁港，完成這場驚險的海上救援。

原文出處：屏東籍漁船東沙島外海失去動力 強風巨浪！海巡歷時５天拖行救回

更多民視新聞報導

男陷交友軟體購物回饋遭騙320萬 刑事局提醒防詐

台中1歲5個月男嬰疑嗆奶 送醫不治

少女遭學弟性侵 被逼問「要還錢還是要做愛」硬上

