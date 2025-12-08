屏東紅豆豐收恐遭進口拉低價格 立委：避免「壓盤」保障農民

屏東縣今年紅豆莢長得很飽滿，將進入採收期，農民擔憂進口紅豆影響收購價格。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東萬丹、新園等地區的紅豆即將進入採收期，近年因為科技進化，無人機及專業的噴藥團隊加入農業，因此效率相當高，加上今年下半年災害少，因此紅豆生長狀況佳，不過農民擔心進口紅豆壓低收購價格，立委鍾佳濱、徐富癸到田裡勘查後表明將要求農政相關單位多加注意。

屏東縣的紅豆結實纍纍，即將進入採收期，近年來農業科技化，農民不必再揹著農藥筒辛苦噴藥，委託無人機或者專業噴藥團隊一次噴灑快速解決，節省許多的人工，預計本月底就可以陸續採收，鍾佳濱、徐富癸近期也到田裡勘查，了解今年紅豆種植的情形及農民反應。

萬丹鄉陳姓紅豆農說，今年紅豆一開始種植時受到綠鬣蜥危害幼苗，所幸在縣府協助下全力抓綠鬣蜥，後來又有圍網，經過補救後損失不大，加上氣候合宜，因此紅豆結實纍纍，預估收成不錯。

他強調，台灣生產的紅豆產量光是國內使用不足，進口紅豆還會將價格壓低，尤其是紅豆採收後盤價的變動最大，今年最高價每斤達到80元，現在則已經降價到50~60元，如果壓低到50元以下，農民的收益就會大受影響，希望立委能協助關切紅豆價格的變化，要求紅豆採收期間不能進口紅豆，以免廠商壓低國內紅豆收購價格。

鍾佳濱、徐富癸表明，將會要求農業等相關單位多加注意，避免盤商刻意壓盤影響農民權益。

