屏東綠色交通轉型！ 10輛全電動公車2/4恆春上路





屏東縣政府大眾運輸電動化邁入新里程！屏東縣政府爭取中央7,000萬元及地方加碼 750 萬元，補助屏東客運加速汰換柴油公車，縣長周春米與屏東客運董事長郭子義3日共同宣布，2月4日起，10 輛全新電動巴士將投入恆春、墾丁地區共 9 條路線，推動觀光永續發展，讓屏東成為綠色運輸的一員。

周縣長表示，因應世界潮流與環境需求，公共運輸系統朝向淨零減碳的任務邁進，縣府成功申請交通部「電動大客車示範型補助計畫」 7,000萬元之外，更加碼補助 750 萬元，鼓勵民間業者汰舊換新，大幅提升民間投入綠色運輸、參與淨零轉型的意願，同時電動車零排放、低噪音的特性，為恆春半島的觀光帶來更永續的發展。

周縣長指出，電動公車推行之初，充電場站的土地使用合法化是一大挑戰，縣府團隊主動跨局處協調，協助客運業者辦理停車場土地變更作業，讓充電樁及相關配電設施得以合法設置，解決業者最頭痛的用地取得問題，確保電力供應穩定且安全，讓電動公車有溫暖、合法的家。

屏東客運董事長郭子義表示，中央推行2030年市區公車全面電動化，屏東客運引進10輛低地板電動公車，每部造價約1,000萬，感謝中央與地方的共同支持，讓電動公車的拼圖從西部走廊延伸到恆春半島，拼起台灣最南端的一角，在乘客服務上也會更上一層樓。

本次計畫成果將投入10台電動公車行駛於恆春、墾丁地區共 9 條路線，涵蓋【101】、【102】、【103】等觀光接駁路線，以及【301】、【303】、【305】、【306】、【307】、【308】等通學通勤路線，兼顧旅遊接駁與在地通勤需求，提供遊客與居民更安靜、舒適且具品質感的乘車體驗。

屏東客運指出，依估算，新投入電動公車每年行駛里程約 51.8 萬公里，年減碳量可達 25.9 萬公斤，相當於種植 2 萬餘棵樹，同時每公里能源成本可降低約 5 成。

縣府交通旅遊處表示，為鼓勵客運業者汰換高污染柴油公車，縣府特別訂定《屏東縣政府鼓勵市區汽車客運業購買電動大客車加碼補助作業要點》。未來縣府將持續引導市區客運業者汰換老舊車輛，逐步擴大電動公車服務範圍至全縣，落實永續城市發展。

