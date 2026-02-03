屏東綠色交通轉型 10輛全電動公車2/4起恆春墾丁上路

屏東綠色交通轉型，10輛全電動公車2月4日恆春上路。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府大眾運輸電動化邁入新里程！屏東縣政府爭取中央7000萬元及地方加碼750萬元，補助屏東客運加速汰換柴油公車，縣長周春米與屏東客運董事長郭子義今天(3日)宣布，從4日起10輛全新電動巴士將投入恆春、墾丁地區共9條路線，推動觀光永續發展，讓屏東成為綠色運輸的一員。

周春米表示，因應世界潮流與環境需求，公共運輸系統朝向淨零減碳的任務邁進，縣府成功申請交通部「電動大客車示範型補助計畫」，鼓勵民間業者汰舊換新，投入綠色運輸，同時電動車零排放、低噪音的特性，為恆春半島的觀光帶來更永續的發展。

周春米指出，電動公車推行之初，充電場站的土地使用合法化是一大挑戰，縣府團隊主動跨局處協調，協助客運業者辦理停車場土地變更作業，讓充電樁及相關配電設施得以合法設置，解決業者最頭痛的用地取得問題，確保電力供應穩定且安全，讓電動公車有溫暖、合法的家。

屏東客運董事長郭子義說，市區公車全面電動化是趨勢，屏東客運引進10輛低地板電動公車，每部造價約1000萬，將行駛於恆春、墾丁地區共9條路線，拼起台灣最南端的一角，在乘客服務上也會更上一層樓，新投入電動公車每年行駛里程約51.8萬公里，年減碳量可達25.9萬公斤，相當於種植2萬餘棵樹，同時每公里能源成本可降低約5成。

屏東綠色交通轉型，10輛全電動公車正式啟用。(記者葉永騫攝)

縣長周春米試乘電動公車。(記者葉永騫攝)

