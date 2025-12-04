屏東綠鬣蜥今年移除破11萬 創新高

屏東縣議員洪宗麒4日徒手活捉綠鬣蜥至議會質詢，與縣政府商討根除辦法。（謝佳潾攝）

今年截至11月底，屏東縣綠鬣蜥移除數破11萬隻，再創新高，縣議員洪宗麒4日徒手活捉綠鬣蜥至議會質詢，強烈建議開放獎勵農民捉捕，並把「挖蛋」列入獎勵，同時補助綠鬣蜥農損，屏縣府農業處回應，將持續向中央建議爭取。

洪宗麒指出，依目前規定，只有執照獵人可捉拿綠鬣蜥兌換禮券，但去年縣府培訓700多名綠鬣蜥獵人，只有100多人實際獵捕，以綠鬣蜥繁殖速度來看，根本捉不完，且牠不會在農民通報期間留在原地等，所以只有開放獎勵農民捉捕，才能提高移除效率。

「農民捉的，可能都比獵人多。」洪宗麒坦言，目前雖無獎勵農民捉捕，但農民為顧農田還是會自行捉捕，但後續會因不知如何處理屍體而造成棄屍亂象，進而引發環保問題，既然問題環環相扣，何不從源頭阻斷，獎勵農民自己的農田自己顧，是非常合理的事。

據統計，屏東縣綠鬣蜥移除數量從民國109年8000多隻、至今年增至破11萬隻，驚人的倍數成長就是因無法根除所致，所以他強烈建議把移除蛋也列入獎勵範圍，一巢穴至少有6、70顆蛋，所以若能挖除一窩蛋就能減少6、70隻綠鬣蜥的生長，相信「挖蛋」成效可以減少很多農損。

此外，他還建議應把綠鬣蜥造成的農損列為天然災害補助，且要全品項補助，他強調，綠鬣蜥不是只會吃紅豆，南瓜、毛豆、辣椒、高麗菜，甚至連玫瑰花苞都難以倖免。

對此，農業處長鄭永裕表示，縣府曾試辦讓獵人捉1隻母綠鬣蜥加巢穴即可兌換1600元，但有獵人反映巢穴不好找，至於天然災害補助，縣府也曾發文向中央請示，但中央稱天然災害有一定的定義，綠鬣蜥無法列入，不過相關獎勵與補助，縣府會持續向中央建議與爭取。