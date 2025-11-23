屏東綠鬣蜥氾濫成災 議員促列天然災害補助

屏東縣議員洪宗麒為農民成立「獵龍小組」獵捕綠鬣蜥，他認為政府相關政策應改善，如開放全民捕獵、增設挖蛋獎勵等，並列天然災害補助。（圖／謝佳潾攝）

屏東綠鬣蜥氾濫成災，縣政府雖推移除獎勵與圍網補助，但今年截至11月累計移除數破10萬隻再創新高，為農民成立「獵龍小組」的縣議員洪宗麒認為，相關政策未替農友著想，甚至還擾民，應開放全民捕獵、挖蛋獎勵措施，並將其列入天然災害補助。對此，屏縣府表示，相關政策將檢討改進，並向中央建議修改相關規範。

洪宗麒相當關心綠鬣蜥災害問題，不僅成立「獵龍小組」，平均每2、3天就出動一次，曾一夜帶領獵人捕捉300餘隻綠鬣蜥，但綠鬣蜥數量卻不減反增，農害也愈來愈嚴重。洪宗麒直言，「這是件很可怕的事！」會有這樣的狀況，是因縣府政策有問題，且未真正理解農友的感受。

洪宗麒指出，以移除獎勵為例，目前縣府規定只有執照獵人可拿綠鬣蜥兌換禮券，同時鼓勵農友通報，再由委外承包商出動獵人，但捉綠鬣蜥具時效性，有多少農友等不及只好自己捉捕，但他們抓到綠鬣蜥後，不僅無獎勵，還因不知如何處理屍體，導致「棄屍」亂象。

「難道自己的農田自己顧，不該值得鼓勵嗎？」洪宗麒質疑，獎勵開放農友甚至全民獵捕的執行力，應該不會比縣府承包商差吧？且至少不會有弊案發生，因為職業獵人與農友的捕獵心態不同，農友一心想除害、守農作，絕對不會因為獎勵制度而「捉大放小」。

另外，對於屏縣府在今年10月推出的「屏東縣紅豆田圍網防治綠鬣蜥入侵專案補助作業」，1公頃最高可補助2000元。洪宗麒無奈表示，綠鬣蜥不只會吃紅豆，還有其他作物，而且申請補助程序繁瑣，還要農會人員親自到場拍攝設置前後的畫面，根本擾民。

洪宗麒建議，縣府若因擔憂綠鬣蜥會傷人而鼓勵專業捕獵，那應該推「挖蛋獎勵」，移除綠鬣蜥的蛋既安全又能有效根除，此外，綠鬣蜥之亂也應列入天然災害補助，政府既然無法解決問題，就該給予應有的補助措施。

對此，縣府農業處表示，相關政策將檢討改進，而移除獎勵是遵循中央規範，已多次建議中央可開放全民獵捕，將持續努力溝通。

