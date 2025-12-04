屏東綠鬣蜥移除數破11萬創新高 議員建議農民挖蛋列入獎勵

外來物種綠鬣蜥入侵問題嚴重，嚴重影響生態。（圖／報系資料照）

據統計，今年截至11月底，屏東縣綠鬣蜥移除數破11萬隻又創新高，縣議員洪宗麒4日活捉綠鬣蜥至議會總質詢，與縣政府商討根除辦法，他再次提出「自己的農田，自己顧」，強烈建議應開放獎勵農民捉捕綠鬣蜥，並把挖蛋列入獎勵範圍，且要對遭綠鬣蜥肆虐的農田給予補助，對此，農業處表示，相關的獎勵與補助都曾向中央建議過，將持續努力爭取。

據統計，今年截至11月底，屏東縣綠鬣蜥移除數破11萬隻又創新高，縣議員洪宗麒4日活捉綠鬣蜥至議會總質詢，與縣政府商討根除辦法。（圖／中國時報謝佳潾攝）

洪宗麒指出，依目前規定，只有執照獵人可捉拿綠鬣蜥兌換禮券，但去年縣府培訓的700多名綠鬣蜥獵人中，實際有在捉的只有100多人，以綠鬣蜥成長的速度來看，怎麼可能捉得完，再者，綠鬣蜥不會在農民通報過程中留在原地等，所以只有開放獎勵農民捉捕，才能提高移除效率。

「農民捉的，可能都比獵人多。」洪宗麒坦言，目前雖無獎勵農民捉捕，但農民為顧農田，還是會自行捉捕，但後續因不知如何處理屍體，進而導致棄屍亂象，而這可能又會引發環保問題，問題環環相扣，何不從源頭就阻斷，獎勵農民自己的農田自己顧，是非常合理的事。

洪宗麒進一步指出，屏東縣綠鬣蜥移除數從民國109年8000多隻、至今年增至破11萬隻，驚人的倍數成長，就是因無法根除所致，所以他強烈建議把移除蛋也列入獎勵範圍，一巢穴至少有6、70顆蛋，換言之，若能挖除一窩蛋就能減少6、70隻綠鬣蜥的生長，相信「挖蛋」的成效可以減少很多農損。

此外，他還建議應把綠鬣蜥造成的農損列為天然災害補助，且是要全品項補助，他強調，綠鬣蜥不是只會吃紅豆，南瓜、毛豆、辣椒、高麗菜也都已經傳出災情，甚至連玫瑰花苞都難以倖免，所以請縣府在規畫相關的補助內容時，別再局限於紅豆，如圍網補助就是一例。

對此，農業處長鄭永裕表示，不論是開放獎勵農民捉捕、或是獎勵挖蛋，縣府都曾向中央建議過，當中縣府還曾試辦1個月讓獵人捉1隻母綠鬣蜥加巢穴即可兌換1600元，但成效不是很好，有獵人反映巢穴的洞很深，不容易找，但相關的獎勵，縣府還是會持續爭取。

至於天然災害補助，鄭永裕說，縣府曾經正式發文向中央請示，但中央表示天然災害有一定的定義，所以無法將綠鬣蜥的農損列入，但縣府會持續爭取並尋找其他類似補償動作，而圍網補助部分，不管是申請流程或是品項規定，縣府都會持續檢討，未來將向農糧署爭取經費，擴大其他品項補助，並列為全年常態性處理方式。

