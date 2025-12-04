屏東綠鬣蜥114年移除逾11萬隻 議員籲「挖蛋獎勵」

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）綠鬣蜥氾濫，屏東今年至11月已移除逾11萬隻，捕抓量創新高；屏東縣議員洪宗麒今天議會質詢提及，每隻母綠鬣蜥可生下約60顆蛋，建議開放「挖蛋獎勵」，從根本移除。

屏東縣政府統計，今年截至11月30日，共移除綠鬣蜥11萬7757隻。國民黨屏東縣議員洪宗麒今天議會質詢提及，綠鬣蜥在民國109年移除8000多隻，今年11個月已抓超過11萬隻，捕抓數量翻倍成長，一隻母綠鬣蜥可以生下60至70顆蛋，繁殖速度相當驚人。

廣告 廣告

洪宗麒說，依照現行捕抓綠鬣蜥獎勵制度，民眾必須先完成教育訓練課程，才可捕抓綠鬣蜥，且要捕抓活體可兌換獎勵金或禮券，去年屏東拿到執照獵人有706人，執行的卻只有約100人；考量到全面根除，應開放將綠鬣蜥蛋移除也納入獎勵。

洪宗麒提及，綠鬣蜥不僅啃食紅豆等作物，甚至連玫瑰花苞也遭攻擊，建議應將損害的農作物納入天然災後救助辦法中。

農業處長鄭永裕表示，針對移除綠鬣蜥蛋是否列入獎勵，將向農業部爭取；至於天然災害補助部分，這部分也有向中央反映過，將持續建議。（編輯：陳仁華）1141204