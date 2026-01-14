屏東縣也跟進 周春米宣布高國中小營養午餐全面補助

屏東縣長周春米（左）宣布全面補助屏東所屬高國中小營養午餐。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣長周春米十四日宣布，自一一五學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用，預計每學年投入約八點二億元經費，約五萬名學生受惠。

周春米強調，營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展的重要基礎，在新版財政收支劃分法修法後，縣府自籌約一點四億推動三章一Ｑ國產可溯源食材，一一五年即編列三點五億餘元精進營養午餐政策，但為了讓屏東孩子在公平的起跑點，縣府決增加編列四億餘元，全面補助屏東所屬高國中小營養午餐。

周春米表示，這是項極其艱難決定，尤其在新版財劃法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的六個縣市，就有點名屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。

周春米說，在各縣市陸續宣佈全面補助營養午餐後，縣府在「照顧孩子」與「守住財政紀律」之間謹慎前行，陷入思考和掙扎；經過反覆權衡及精算評估後，決定優先守護孩子健康與平等權，比照其他縣市全面補助營養午餐，但絕不會因營養午餐經費，讓屏東縣舉債！

同時要求團隊研議穩健營養午餐配套措施，嚴格確保營養午餐品質，並融入食農教育與惜食觀念，讓孩子都能吃得好。

周春米指出，未來除尊重學童表意權，持續推動午餐食材品質、班班喝鮮奶等政策，也將全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先，加強嚴格查驗食材來源、製程管理與營養把關等機制，守護孩子飲食安全與健康，讓政策優質上路。