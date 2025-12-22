屏東縣內埔旅運站動土 未來將在當地經濟發展中扮演重要角色

屏東縣內埔旅運站建置工程動土，未來將在當地經濟發展中扮演重要角色。

屏東縣內埔旅運站建置工程，二十二日動土，預計明年十月完工，未來啟用後結合在地旅遊，將在當地經濟發展中扮演重要角色。

內埔旅運站位於內埔市區，建置工程內容包含旅運站主體、候車區、商務服務空間、停車場、自行車友善設施與週邊景觀改善，總經費近新台幣近七千萬元，其中，中央補助近一千萬元、縣府自籌六千萬元，建置一棟一樓面積約八十五坪旅運站及南下北上共兩席位的大客車專屬停靠區。

預計進駐十五條路線，每日行駛共一百二十班次，並包括汽機車停車空間、YouBike停放空間、旅客服務中心、地景式景觀綠化及智慧化車次顯示管理系統，為旅客及民眾提供更為便利的轉乘服務。

屏東縣長周春米表示，內埔旅運站的興建，不僅提升公共運輸的量能，也串聯六堆客家文化園區、潮好玩幸福村等重要景點，將帶動地方觀光、人流與產業發展。同時，縣府持續規劃公車路網、智慧運輸、通學路網改善，創造更友善的交通環境。

周春米說，旅運站除可容納更大運量，並具備轉乘銜接、候車休憩及停車等功能，同時導入智慧旅運資訊系統，讓民眾即時掌握公車班次與轉乘資訊，兼顧地方需求與交通發展效益，將有利於外地觀光客體驗客庄風情。

縣府交通旅遊處指出，該工程將使屏東公共運輸提升至新階段，滿足學生通學、通勤族與旅遊需求，完善屏東運輸網絡與服務品質，也是串聯內埔鄉及鄰近鄉鎮最主要的往來節點，未來啟用後結合在地旅遊，將在當地經濟發展中扮演重要角色。