屏東縣全面補助營養午餐 教職工會：校安、代課恐受影響

屏東縣政府14日宣布所屬高國中小營養午餐全面補助，對此，屏東縣教師職業工會稍早表示，雖感謝縣府在經費拮据下仍願意孩子的權利，但可能因此排擠屏東縣的其他教育經費，如協助行政的減授課代課鐘點、校安事件調查經費不足等，這些也應由縣府支應。

屏東縣教師職業工會副理事長林蕙蓉指出，行政的減授課代課鐘點、校安事件調查經費等，依法規規定主管機關需要補助，但屏縣府常要求學校用校務發展基金先支應，等於排擠學校的一般常態性支出，更造成學校校長常需要向議員、企業等尋求補助或贊助，根本本末倒置。

林蕙蓉進一步表示，屏東縣今年也是全國最後一個宣布發給教師節敬師禮券，希望屏縣府應該要參考其他縣市，並將代理教師和鐘點教師納入，提升屏東縣教育環境，照顧學校、照顧老師就是照顧學生。

她強調，推動重大政策不應排擠法定與必要的教育支出，請屏縣府勿再要求學校以校務發展基金墊付，避免壓縮學校基本運作，

林蕙蓉也提及，全面補助營養午餐是德政，但必須與品質管理同步到位，老師們擔心營養午餐的品質會因為補助而有所影響，雖然縣府每次辦理「屏東廚神爭霸戰」活動，旨在提升學校營養午餐品質與創意，但實際上師生平常吃的菜色卻並非如此，許多家長也期待應該是讓午餐品質提升。

為此，林蕙蓉建議縣府應建立供餐稽核與回饋機制，針對菜色調味、分量與配料等問題，要求廠商改善並公布結果，讓師生與家長看得見。

