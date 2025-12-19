屏東縣公告115年元旦小黃公車票價調整 計程車新運價同步實施





屏東縣政府19日正式公告，自115年1月1日起將實施2項運價調整方案，內容涵蓋全縣「小黃公車」票價調整，以及「計程車」運價調整。本次調整是考量各項物價成本與服務永續經營，籲請民眾搭車前留意最新收費標準及社福卡使用規定。

屏東縣政府自107年於屏東市推動小黃公車，因應村里路幅狹小，既有客運無法深入，以小型車輛提供公車服務，並以優惠票價10元推廣（原收費標準為起跳8公里內23元），目前34條路線每年約服務10餘萬人次。考量113年2月26日已初步完成全縣路網，且配合屏東縣每月社福卡點數提升至1000點，小黃公車優惠票價自115年1月1日起調整為20元，持「屏東縣敬老卡」或「博愛卡」刷卡者，仍可以點數折抵半價10元，「博愛陪伴卡」需緊隨於博愛卡之後靠卡感應，方可享有半價10元之優惠。

縣府交通旅遊處特別提醒，若民眾未持上述指定卡片或未依規定感應使用，將統一以全票20元計收。此外，為照顧幼齡兒童，凡身高115公分以下或未滿6歲者（經出示身分證件），仍維持免費搭乘之福利。因每班次運能有限，如欲保留座位，可於週一至週五上班時間(8點~18點)向捷乘交通有限公司預約，預約電話為08-8218166分機2或使用Line帳號@jcha8218166預約。

而在計程車運價方面，考量營運成本變動，自115年元旦起比照鄰近縣市調整計時運價及增加其他費用，調整後計時運價在車速5公里以下每100秒收費5元，夜間則每83秒加收5元；而未來若經政府宣布屏東縣全區停止上班時，計程車得額外加收50元。另目前縣府亦推動敬老博愛車隊，民眾向特約業者叫車，每趟次最高可補助100點，特約業者資訊可至社會處官網－社會福利總覽－老人福利－老人福利－敬老卡申請查詢，https://www.pthg.gov.tw/planjdp/cp.aspx?n=6002b120e13be406&s=743B9B3F82B98EB7。

屏東縣政府強調，本次調整小黃公車票價是為了建構更穩健的經營環境，未來縣府將致力於擴大服務路線、提升預約系統品質，而調整計程車運價部分，縣府已於114年11月20日公告請各計程車業者配合調整計費表，民眾若有遇到不按表計費或拒載狀況，請記下時間、車牌、駕駛員姓名、上/下車地點及車資，向屏東監理站08-7666733或屏東縣政府警察局08-7533110申訴，詳細資訊可至交通旅遊處官網－便民服務－偏鄉公共運輸服務以及計程車相關服務查詢https://www.pthg.gov.tw/traffic/Content_List.aspx?n=0516390EC9489971，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢。



