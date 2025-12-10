屏東縣再查獲養豬場餵飼廚餘 依法裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻



屏東縣府聯合稽查小組於上(11)月26日主動聯合稽查列管之再利用檢核養豬戶，查獲縣內長治鄉林姓養豬場違規餵養豬隻廚餘，該場共飼養215頭豬隻，稽查人員在現場發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣，縣府今(11)日公布裁處結果，業者依違反《動物傳染病防治條例》遭重罰60萬元，以及違反《飼料管理法》再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。



動物防疫所表示，稽查當日立即開立全場豬隻禁止移動管制書，並採樣豬隻及廚餘，送驗初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播，同時，豬場內進行廚餘與動物性廢渣去化工作，並啟動畜牧場與周邊道路清消，全面提升生物安全措施，以維護本縣養豬產業安全。