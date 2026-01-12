屏東縣天羅地網佈科技執法 查獲無良商人傾倒二十七籃菜渣

屏東縣天羅地網佈科技執法，去年牛稠溪亂丟垃圾取締上百件。

屏東縣環保局運用科技執法佈下天羅地網，去年在牛稠溪畔取締上百件亂丟垃圾，裁罰金額逾三十二萬元；近日又揪到載滿菜渣及垃圾的小貨車，於河畔連續傾倒二十七籃廢棄物惡行，已依違反廢棄物清理法裁罰新臺幣一萬兩千元。

屏東縣環保局自一一三年一月起運用科技執法，陸續架設移動式與固定式監視器達一百台，二十四小時監控取締違規行為。以重點取締範圍牛稠溪為例，去年度採科技執法取締一百二十七件亂丟垃圾、兩件隨機點火，裁罰金額三十二萬五千兩百元。

環保局指出，近日更發現無良商人，趁夜闌人靜時以小貨車載運廢菜渣及垃圾，沿著防汛道路尋覓棄置地點，先由駕駛夥同外籍移工攜帶頭燈下車先是探勘地勢，再逐一將廢棄物搬運下車，短短五分鐘共傾倒二十七籃廢菜渣及垃圾，離開前還刻意將突起的廢棄物攤平。

環保局旋即以車追人循線找到登記高雄市的車主，原以為神不知鬼不覺，荒唐行徑全被電眼錄下，面對稽查啞口無言，外籍人士同受我國法律約束，環保局針對道德淪喪、敗壞風俗的老闆及雇主，已依違反廢清法裁罰新臺幣一萬兩千元、限期清除並命其受環境講習。

另外，環保局表示，屏東縣府持續加強取締亂丟垃圾、菸蒂及檳榔渣等行為，已於各重要路口、人煙稀少的髒亂熱點密佈監視系統，去年年度以科技執法查緝近一千七百件，裁罰金額高達三百五十二萬元；今年起更將搭配ＡＩ影像分析系統辨識動態畫面，預期可大幅提高破獲率。

而針對隨意棄置垃圾於分隔島、十字路口及河岸者，第一次罰三千六百元，第二次罰最高六千元，呼籲民眾勿心存僥倖，以免瘦了荷包又失面子。