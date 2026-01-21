屏東縣委任顧問團團長交接 廖勝冠承肩重任

記者孫建屏／屏東報導

南部地區後備指揮部日前舉行「屏東縣地區研究發展委員暨組訓顧問團115年頒聘暨團長交接典禮」，指揮官王少將先後頒發團長、副團長及委顧聘書，並監交原、新任團長交接印信，除肯定原任團長鄧連祥的付出和奉獻外，並期勉委顧團在新任團長廖勝冠高度服務熱忱與豐富歷練的帶領下，持續精進運作效能，為國防事務注入穩定力量。

典禮邀請全國委顧團總團長姜文郎、臺南市地區委顧團團長吳忠桀等貴賓蒞臨觀禮，也藉此感謝及肯定後備輔導組織長期協力推展後備及國防事務的優異表現，以及委顧團成員長期投入後備動員、全民國防宣導及各項支援任務的辛勞與貢獻。

王指揮官表示，委顧團全體成員於去年度協力執行全社會防衛韌性、人力、物力動員演訓和災害防救等任務，皆能全力以赴、圓滿達成目標，特地代表後備指揮部表達由衷感謝與高度肯定。

王指揮官並期盼在屏東縣後備指揮部持續與輔導組織密切合作下，落實「軍隊動員、軍民整合、民事協調」3大工作主軸，並整合地方政府與民間資源，深化全社會防衛韌性理念，厚植後備戰力，攜手守護國家安全。

屏東縣地區研究發展委員暨組訓顧問團舉行「115年頒聘暨團長交接典禮」，由南部地區後備指揮部指揮官王少將（中）監交原、新任團長交接印信。（記者孫建屏攝）