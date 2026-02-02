屏東縣定古蹟宗聖公祠大門口堆滿雜物 引發曾家後代痛批

屏東縣定古蹟宗聖公祠大門口被堆滿大型廢棄雜物。(記者葉永騫攝)

客務處︰已通知市公所今天清理完畢

〔記者葉永騫／屏東報導〕六堆客家重要縣定古蹟宗聖公祠，近日遭到民眾堆置大量的大型雜物，有的物品還靠在古蹟的大門圍牆，宗聖公祠古蹟發展協會理事耳曾喜城、理事曾鵬璇發現後相當生氣，追查發現縣府客家事務處同意堆放，痛批縣府對古蹟保護不力。客務處說明，放置的地點不在古蹟範圍內，所以沒有反對，已通知屏東市公所今天清理完畢。

宗聖公祠供奉「宗聖」曾子，是臺灣著名的客家宗祠，創建於日昭和2年(1927)，當時由清領時期秀才曾寶琛提議興建，出資者是六堆客家祭祀公業曾裕振、曾啟蒼公嘗，宗祠兼作為到屏東市念書子弟或辦事族人寄宿聚會之所，縣府列為縣定古蹟。

昨天曾家的後代曾喜城、曾鵬璇發現公祠大門口被堆放大量的廢棄雜物，有些東西還靠在古蹟的大門旁，對古蹟是一種傷害，追查竟是客務處同意堆放，讓曾家的後代相當生氣，曾鵬璇說，這種行為根本是毀損古蹟，縣府客務處竟然同意，實在很離譜。

縣府客務處說明，往年附近里民在春節大掃除時都在此處做為臨時堆置場再請屏東市公所清潔隊來清運，由於放置的地點不在古蹟範圍內，不屬於縣府管理，所以沒有反對，但今年可能數量太多，且沒有馬上清運才會變成如此，已通知屏東市公所今天儘快完成清理，未來不可以再進行堆置。而去年補選上金泉里長的洪妙旻解釋說，她只是依往年辦理，提供公地民眾2天放置，不知道會變成這樣，今天將請清潔隊儘快將雜物清運完畢。

屏東縣定古蹟宗聖公祠大門口堆滿大型廢棄雜物，讓曾家後代無法接受。(記者葉永騫攝)

大型廢棄物就靠在古蹟圍牆上，引發毀損古蹟的疑慮。(記者葉永騫攝)

