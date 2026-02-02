屏東縣定古蹟 宗聖公祠外淪垃圾場 後代抗議

屏東縣定古蹟宗聖公祠剛完成逾5000萬元修復工程，門口近日卻遭堆置大量家具、枯枝及雜物，引發宗聖公祠古蹟發展協會強烈不滿。屏東縣議員蔣月惠接獲陳情，2日上午前往現場抗議，質疑縣府斥資公帑修古蹟，卻放任大門成為垃圾場，顯見制度與管理嚴重失能。

宗聖公祠創建於民國16年（日據昭和2年），供奉「宗聖」曾子，是台灣著名的客家建築。當時由清領時期秀才曾寶琛提議，由曾裕振祭祀公業與曾啟蒼公嘗共同出資興建完成，宗祠兼作為到屏東市念書子弟或辦事族人寄宿聚會之所。

宗聖公祠古蹟發展協會理事長曾喜城、理事曾鵬璇近日發現，公祠大門口被堆放大量的廢棄雜物，廢棄物甚至直接靠在古蹟大門旁，2人大為氣憤，認為這種行為根本是毀損古蹟，對文化資產極度不尊重。

蔣月惠進一步指出，將廢棄物堆置於古蹟正前方，不僅阻礙觀覽動線，更恐違反《文化資產保存法》第30條「不得破壞古蹟完整或阻礙觀覽通道」的規定；若因管理不當導致古蹟價值受損，依同法第24條，主管機關更應負起改善與處理責任。

蔣月惠痛批，大型廢棄物清運本屬行政機關權責，但此次由里辦公告、選擇縣定古蹟前方作為集中點，既未見縣府審查，也未見清運與防護計畫，責任歸屬嚴重不清。在表達抗議之後，里長已承諾，自明年度起大型廢棄物丟棄將改於過年前，並另行尋找合適地點，不再於宗聖公祠前堆置。

金泉社區關懷協會理事長莊美香解釋，因年節將至，本於服務精神自掏腰包協助里民清運大型廢棄物，往年慣例均暫置該處兩天後由市公所運走。事前曾詢問客務處，因獲對方首肯才公告執行，原訂周一上午清運。

縣府客務處說明，往年附近里民在春節大掃除時，都在此處作為臨時堆置場，再請屏東市公所清潔隊來清運，由於放置的地點不在古蹟範圍內，是在外面的公地，不屬於縣府管理，所以沒有反對，但今年可能數量太多，且沒有馬上清運才會變成如此，在屏東市公所清理完畢後，未來不可以再堆置。