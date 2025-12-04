屏東縣宣布禁用家戶及事業廚餘養豬

〔記者葉永騫／屏東報導〕行政院今天拍板116年起全面禁止廚餘養豬，屏東縣政府則宣布，除了禁用家戶廚餘外，事業廚餘也禁用，只同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬，並將培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫及通報工作。屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，雖能接受，但仍將爭取設立中央蒸煮中心，讓廚餘也能安全使用。

行政院今天公布禁止廚餘養豬及輔導轉型落日方案，屏東縣副縣長黃國榮隨即率環保局長顏幸苑、農業處長鄭永裕等人說明縣府的政策和措施，表明為避免廚餘飼養成為非洲豬瘟疫情的破口，縣長周春米與縣府團隊審慎評估後，決定禁用廚餘養豬。

黃國榮表示，屏東縣是養豬大縣，養豬頭數全國第二多，亦是全國黑豬產業重要基地，全縣還有95場約14萬餘頭豬隻，縣府採取措施為，1.禁用家戶廚餘及事業廚餘養豬。2.同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬。3.配合中央政策給予1年轉型，轉型最後期限為115年12月31日止。4.培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫及通報工作。

環保局說明，屏東縣每天廚餘量僅40公噸，縣府已禁止外縣市廚餘進入，縣內廚餘經瀝水後約30公噸，廚餘堆肥場每日可送往堆肥場5公噸，剩餘25公噸以焚化方式處理。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源說，縣府已事前和業者溝通，業者能夠體諒，但強調黑豬要長大一定要動物性蛋白質，將會持續爭取設立中央蒸煮中心，控管廚餘的安全使用，明天將在新北市和全國養豬業者協調繼續陳情。

屏東縣政府宣布，禁用家戶及事業廚餘養豬。(記者葉永騫攝)

