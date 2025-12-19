屏東縣小黃公車票價及計程車運價 明年一月起調整

屏東縣小黃公車票價及計程車運價，明年一月起調漲。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣府自明年一月起實施小黃公車票價及計程車運價調整，籲請民眾搭車前留意最新收費標準及社福卡使用規定。

屏東縣府自一０七年於屏東市推動小黃公車，因應村里路幅狹小，既有客運無法深入，以小型車輛提供公車服務，並以優惠票價十元推廣，目前三十四條路線每年約服務十餘萬人次。

縣府考量一一三年二月已初步完成全縣路網，且配合屏東縣每月社福卡點數提升至一千點，小黃公車優惠票價自明年一月起調整為二十元，持屏東縣敬老卡或博愛卡刷卡者，仍可以點數折抵半價十元，博愛陪伴卡需緊隨於博愛卡之後靠卡感應，方可享有半價十元之優惠。

縣府交通旅遊處特別提醒，若民眾未持敬老卡、博愛卡刷卡者或未依規定感應使用，將統一以全票二十元計收。此外，為照顧幼齡兒童，凡身高一百一十五公分以下或未滿六歲者，仍維持免費搭乘之福利。

而計程車運價方面，自明年年元旦起比照鄰近縣市調整計時運價及增加其他費用，調整後計時運價在車速五公里以下每一百秒收費五元，夜間則每八十三秒加收五元；而未來若經政府宣布屏東縣全區停止上班時，計程車得額外加收五十元。目前縣府亦推動敬老博愛車隊，民眾向特約業者叫車，每趟次最高可補助一百點。