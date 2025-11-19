屏東縣府優化便民服務平台 超過150項目可線上申辦

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓民眾免出門，使用手機就能快速完成案件申請，屏東縣府近來完成「屏東縣政府便民服務整合申辦平台」的優化作業，包括身心障礙者專用停車位識別證申請、敬老卡申請、好孕車券等超過150項服務項目，均能線上申辦、信用卡繳費，而且因為線上、線下完成整合，民眾可以自由選擇前往超商或郵局繳費。

屏東縣府行政研考處表示，過去縣府的各項網路申辦服務，分散在各局處網頁，建立便民服務整合申辦平台後，在屏東縣政府網站，從首頁的便民e服務即可進入平台(網址：https://onestop.pthg.gov.tw)，裡面除了將常用的熱門服務項目置頂之外，也將各項服務分類，方便民眾尋找。

民眾可在平台了解申請要件、流程，並即時查詢申辦進度，輕鬆完成申辦手續，最近更進一步完成優化，讓需要服務的民眾不受時間、地點限制，包括長照服務、自用房屋的地價稅申請、友善寵物標章申請等，超過150項服務項目，在線上申辦後，有關後續的繳款，可以選擇線上信用卡支付，也可以線下到超商或郵局完成繳費，便利性大幅提升。

