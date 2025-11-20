屏東縣府啟動教育農遊雙軌計畫 700師生體會產地到餐桌真實旅程

屏東縣府的教育農遊雙軌計畫，帶領師生體會食物從產地到餐桌的真實旅程。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣府今年透過推展「食農教育」與「農遊餐桌」計畫，成功媒合全縣八家農場與十八所學校，帶領超過七百名師生走出教室、走進土地，親手觸摸泥土、採收作物，體會食物從產地到餐桌的真實旅程。

屏東縣府二十日舉行「農遊餐桌．永續食代」成果發表會，縣長周春米也輕鬆上陣，與主廚黃鼎博共同示範「手撕烤雞三明治」，強調料理方式簡單易學，各農場都能輕鬆上手、快速推廣，只要不到五分鐘，即可完成一道健康又營養的輕食料理，在場人士紛紛歡呼叫好。

周春米表示，這次計畫結合休閒農業及食農教育，串聯高樹、萬巒、潮州、東港、竹田、萬丹、九如、恆春等農場據點，結合校外教學課程，打造農遊及教育的雙軌體驗，讓孩子們在農場中不只是玩，更透過每一次的接觸學會尊重土地、珍惜食物、理解農民的辛勞，這就是食農教育最珍貴的成果。

周春米對各家農場的特色與文化如數家珍，強調在農場的戶外田野教室，孩子們可以透過種植、採收、烹煮與分享體驗，將抽象的課堂內容化為生活中的感動；屏東擁有全台最豐富的農產與自然資源，縣府將持續推動「農遊＋教育＋永續」模式，讓孩子從小扎根農業，也讓更多人走進屏東、品味屏東、記住屏東。