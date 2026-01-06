屏東縣府啟動春節歲末關懷活動 送暖七千五百低收戶

屏東縣長周春米（左三）等人宣布春節送暖歲末關懷活動啟動。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣府啟動「一一五年春節送暖歲末關懷」活動，共攜手六十七個民間慈善團體，募集現金紅包七百五十四萬元、三百七十七萬元生活物資，並結合農糧署提供約八十四公噸糧食，送暖全縣七千五百多戶低收入家庭。

屏東縣府的這項春節歲末關懷啟動儀式中，縣長周春米特別感謝屏東都城隍廟、永揚消防安全設備公司、屏東縣慈善團體聯合協會、屏東縣同心聯誼慈善會、慧光得亞利企業社及劉宏輝等單位及個人，攜手縣府關懷弱勢長達十年，為屏東注入穩定而溫暖的社會支持力量。

周春米同時宣布兩項重要社福政策，自今年一月起，屏東縣正式開辦多項社會福利補助線上申請服務，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼。

民眾可透過網路完成申辦，突破交通與時間限制，讓身障者、行動不便者及偏鄉居民不再因距離而影響權益，真正落實「用網路取代馬路」的精神，讓社福申請可以更親民、更便利。

另外，縣府配合行政院擴大照顧弱勢政策，自今年一月至明年一止，將推動為期十三個月的「關懷弱勢加發生活補助」措施。凡具低收入戶資格者，每人每月可加發一千元；中低收入戶每人每月加發七百五十元；領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒少緊急生活扶助及特殊境遇家庭補助者，每人每月加發五百元。

符合資格者無須另行申請，今年一月份的加發補助將於一月下旬主動撥入郵局帳戶，存摺備註「行政院發」，後續款項原則上於每月十日前入帳。