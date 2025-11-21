屏東縣府女廁驚傳偷拍 28歲男落網稱「臨時起意」

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣府女廁昨(20)日傳出偷拍事件，被害女子是一名縣府員工，她到北棟上廁所，發現一部手機從下方隔間出現，她嚇到放聲尖叫，但嫌犯被 識破 後，隨即離開現場，其他女性員工知道後很不安，警方調閱監視器後鎖定28歲男子，他落網聲稱「臨時起意」，縣府表示將強化巡邏、確認相關監視器的角度，有必要就加裝。

偷拍狼犯案後，佯裝什麼事都沒發生，走下樓梯離去，而他大膽偷拍的地點，就在公家機關，屏東縣府北棟女廁，縣府其他員工說：「(發現下方)有光線，往左邊的廁所一看的時候，就發現有一個手機，白色的，然後有兩個針孔，有兩孔，她就大叫一聲，說你在幹嘛，馬上褲子穿起來。」

廣告 廣告

被害女子是縣府的員工，當時如廁時，發現隔間下方，怎麼伸出來一隻手機，嚇得立刻閃躲放聲尖叫，縣府其他員工說：「這位男生進來了以後，很久都沒有出去喔，大概隔了十來分鐘才走上來，他並沒有很緊張，他如果沒有很緊張表示，搞不好他是經常性(慣犯)，我現在很驚訝，有這樣的狀況的時候，你一定會覺得說，我去上廁所會不會有人在我後面躲著。」

縣府女廁傳出偷拍事件，其他女性員工感到不安，由於縣府辦公大樓，有北棟及南棟，兩棟大樓加起來的廁所並不少，部分廁所，就位在樓與樓之間的夾層，警方獲報隨即展開追查，鎖定這名28歲李姓男子，他並非員工只是一般民眾，說自己身體不舒服上廁所，沒想到竟然進了女廁，暗中偷拍，落網後他聲稱是臨時起意。

屏東分局副分局長張俊福說：「訊後依妨害性隱私及不當性影像相關罪嫌移送。」屏東縣政府發言人王品晴說：「強化巡邏以及相關監視器角度的確認。」偷拍狼闖入女廁，侵害女性隱私，臨時起意也不能被饒恕，案發後，警方也針對縣府所有廁所，做反針孔偵測並加強巡視，要還給女性員工，安全的如廁環境。

原始連結







更多華視新聞報導

屏東縣府出現偷拍狼 警逮1男送辦

俄羅斯女控「遭男偷拍」！ 雙方爆拉扯.男不願回應

曝「屏東縣廚餘養豬稽查僅7%」 羅智強：中央地方聯手搞爆非洲豬瘟防疫？

