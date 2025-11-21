屏東縣府女廁驚見偷拍狼！手機伸入隔間 警方4小時火速逮人

屏東縣政府20日下午發生偷拍事件。根據警方調查，當天下午4時許，一名女性縣府員工在北棟大樓1至2樓夾層間的女廁如廁時，突然發現有一支白色手機從隔間下方伸入進行拍攝，該名女性員工隨即報警處理。

屏東警分局接獲縣府通報後，立即由婦幼警察隊、科偵隊、偵查隊及鑑識人員組成專案小組展開偵辦。警方調閱縣府大樓內外監視器畫面，發現一名男子於下午3時許進入縣府大樓，在建築物內四處徘徊，伺機進行偷拍後徒步離開現場。

透過擴大調閱周邊監視器影像，警方迅速鎖定涉案人為28歲李姓男子。專案小組在案發後4小時內，也就是當晚8時許，成功將李男查緝到案。據了解，李男向警方供稱當時身體不適前往廁所，臨時起意拿起手機進行偷拍，疑似尚未成功拍攝就被發現。

廣告 廣告

李男被帶回警局後，警方依妨害性隱私及不當性影像相關罪嫌將其移送地檢署偵辦。案發後，縣府已針對北棟所有廁所進行反針孔偵測，檢查結果並未發現其他異常情況。

屏東警方特別呼籲，廁所、更衣室等隱蔽空間屬於個人隱私場所，不容許任何不當行為侵犯。民眾若發現可疑人士在這些場所逗留或有異常舉動，應立即向警方通報，共同維護公共安全與個人隱私權益。

更多品觀點報導

嘉義書記官偷摸「越式洗頭小姐」！議員妻道歉

在越式洗髮店伸鹹豬手襲胸摸腿！男客辯：其他店可以

