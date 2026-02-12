屏東縣府守護離島健康 琉球鄉醫療全面升級

屏東縣長周春米（中）向離島的琉球鄉親宣佈醫療全面升級。

屏東縣府十二日宣佈小琉球醫療全面升級，全力守護離島居民健康。

縣長周春米指出，對琉球鄉親而言，衛生所不僅是醫療場域，更是生活中最重要的依靠，離島醫療資源取得不易，縣府積極向中央爭取經費與設備支持，同步編列預算導入醫學中心等級腸胃鏡及多項先進檢查設備，並媒合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，以及全民健康保險琉球鄉醫療給付效益提升計畫執行醫院，真正落實「在地醫療、就近照顧」。

周春米說，琉球鄉衛生所每天二十四小時都有醫療團隊進駐服務，目前五位衛生所醫師皆為琉球子弟，另有兩位也是來自琉球的屏東醫院醫師，支援腸胃鏡檢查與治療工作。

衛生局長張秀君表示，這次升級特別感謝衛福部照護司補助醫療儀器、巡迴醫療車及空間整修費用，縣府同步改善衛生所室內空間設計，未來將投入三千萬元辦理耐震補強與內部整修工程；健保署亦支持增加假日醫師、護理師及藥師人力。

目前門診涵蓋牙科、腎臟科、復健科、骨科、兒科、婦產科，並自今年一月新增腸胃科，同時提供洗腎、復健服務，以及眼科與皮膚科遠距醫療，並結合醫學中心資源建置東琉慢性病區域聯防機制，強化慢性病個案管理。