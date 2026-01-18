屏東縣府客務處長請辭參選內埔鄉長 現任鄉長相挺

（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東縣政府客家事務處長李明宗今天宣布請辭，正式投入內埔鄉長選戰，現任鄉長鍾慶鎮站台相挺。外傳同為民進黨籍內埔鄉代鍾育杰有意參選，對於黨內初選與否，李明宗說，遵循黨內機制。

民進黨籍李明宗今天在內埔鄉東片村活動中心召開記者會，正式宣布投入內埔鄉長選戰，請辭自明日起生效。同黨籍現任內埔鄉長鍾慶鎮已2任屆滿，今天率7名鄉代及17名村長站台力挺。

依民進黨屏東縣黨部公告，縣議員、鄉鎮市長、代表與村里長選舉，1月26日起領表，2月2至6日登記。

目前內埔鄉只有李明宗公開表態參選鄉長，不過地方盛傳鍾育杰有意參選。媒體問及黨內初選可能，李明宗表示，不作任何臆測，但會做好準備，寧可「備而不用」，也不要「用而不備」，一切遵循黨內機制。

李明宗說，自己從基層一路做起，曾任內埔鄉公所機要秘書、內埔鄉東片村長、屏東縣長周春米擔任立委時的辦公室主任，及縣府客家事務處長，經歷橫跨地方、中央與縣政體系，最了解內埔需要，且有能力尋找資源解決問題。

他強調，未來將以「內埔是屏中核心城鎮」為目標，推動3大擘劃，包含爭取重大建設、完善公共設施、文化再生帶動產業，實踐「平衡共榮、客庄永續、閩庄升級」地方發展目標。

地方人士透露，除鍾育杰以外，政治立場偏綠的無黨籍前鄉代林吉善、上屆國民黨籍內埔鄉長候選人曾健野也有意參選。（編輯：黃名璽）1150118