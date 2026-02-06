屏東縣府小內閣異動 新增副縣長鄞鳳蘭、副秘書長江國豐

屏東縣府新任副縣長鄞鳳蘭。

屏東縣府六日發佈人事異動命令，新增一位副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭接掌；原縣長室主任王品晴接任行研處長；新增一位副秘書長由水利處長江國豐出任；水利處長由原副處長林煥文升任；城鄉發展處長陳志宏請辭，由原副處長倪國鈞接任；縣長室主任則由縣長室秘書賴柏源升任。

這是周春米就任縣長以來最大幅度的小內閣人事調整，除了依據地方制度法修正第五十六條，縣市副縣市長由現行一人增為兩人外，最主要考量縣政日益繁重，且屏東即將迎來科技產業升級的重要關鍵，為讓各項建設、政策能儘快推動，除原副縣長黃國榮外，決定再增設一位副縣長、副秘書長及進行人事調整

這項人事命令依屏東縣政府組織自治條例部條文暨編制表修正草案，經提送縣議會臨時會審議，於六日完成三讀程序；周春米期許新任人事能各自發揮所才，為鄉親、為屏東帶來更好的服務。

屏東縣府表示，新任副縣長鄞鳳蘭是媒體人出身，在縣府服務二十五年，歷任四位縣長，先後擔任過屏東縣工商發展投資策進會總幹事、研考處長、觀光傳播處長、傳播暨國際事務處長、行政暨研考處長、縣府發言人等職務，深受倚重。

新任副秘書長江國豐，歷任屏東縣府建設局技士、工務處技士、水利課長、科長、水利處副處長、處長等職務；新任水利處長林煥文，曾在經濟部水利署第七河川局服務，任職期間完成莫拉克風災高屏溪流域約四十公里受損堤防重建工作。

新任行研處長王品晴，年僅三十一歲，曾任蔡英文總統競選辦公室青年發展部專員，二０一六年三月進入縣府擔任縣長室秘書，二０二四年三月接任縣長室主任，借重其跨局處整合與政策執行效能；新任縣長室主任賴柏源，曾任周春米縣長的國會助理、服務處副主任，二０二二年後進入屏東縣府任縣長室秘書迄今。

新任城鄉處長倪國鈞，一路從基層技士、科長、秘書逐步歷練，並曾任屏東縣府交旅處副處長、城鄉處副處長、代理處長，期望借重其規劃的長才，持續推動城鄉發展業務。