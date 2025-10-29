屏東縣府推出香蕉防風支柱擴大適用獎勵 力挺蕉農發展韌性產業
農業部針對今年受災且具產銷履歷及有機驗證的香蕉農友，補助防風支柱，申請期限至114年10月31日。屏東縣政府不僅加碼補助，為擴大申請對象，推出「三章一 Q 屏東香蕉防風支柱申領獎勵作業」，針對受災且具有三章一Q的香蕉農友，獎勵每支防風支柱三分之一，每支最高上限80元，自即日起開放申請，申請期限至114年12月31日止，並於10月30日起陸續辦理屏北、屏中、屏南3場次說明會，歡迎鄉親踴躍參加。
屏東香蕉種植面積共計4,082公頃，年產量約10萬336公噸。平均每公頃可種1,700至2,000株，產量占全台之冠，種植鄉鎮遍布全屏東，內埔、南州、新園、潮州、竹田、高樹、里港、鹽埔等鄉鎮，屏東香蕉外銷量自114年1月1日統計至10月20日止，外銷量189公噸，其中外銷日本約185公噸，足見屏東香蕉具有國內及國際競爭力。然而，香蕉為每年災害中最易受損的作物品項之一，農民辛苦栽種的香蕉植株經常付諸流水，血本無歸。
縣府農業處表示，香蕉栽培運用防風支柱作為支撐、抵抗颱風等風災危害，縣府全力支持蕉農發展韌性農業，提升產業競爭力，農業部頒布「114年農業天然災害農業部專案補助香蕉復耕作業程序」，申請對象為產銷履歷或有機驗證，農業部補助整支防風支柱二分之一，縣府再加碼整支防風支柱三分之一，中央與屏東縣加起來，每支最高補助200元，補助申請期限至114年10月31日。
為擴大申請對象，屏東縣政府以自有經費續推出「因應114 年農業天然災害屏東縣政府擴大適用三章一 Q 屏東香蕉防風支柱申領獎勵作業」，申請資格為取得本(114)年農業天然災害證明文件之香蕉農友，且受災土地須取得三章一Q其中一項通過驗證者，可請領獎勵的防風支柱為錏管(鍍鋅)及鋁鋅管(附帶防鏽烤漆)，尺寸標準詳如屏東縣政府公告。三章一Q為CAS 臺灣優良農產品、產銷履歷農產品 (TAP) 、有機農產品等三種標章及臺灣農產品生產追溯的 QR Code。
農業處表示，屏東縣長周春米將率領縣府農業處，辦理屏北、屏中、屏南等3場次說明會， 將此獎勵資訊佈達屏東縣鄉親，10月30日在南州地區農會、內埔地區農會， 11月6日在里港鄉農會，歡迎鄉親踴躍參加，並呼籲，具有需求及符合請領資格的蕉友，自即日起至本年12月31日止踴躍向受災土地所在地農會申請。
屏東縣政府辦理香蕉防風支柱獎勵說明會場次表
【屏南場】10月 30日 (四)下午2:30
地點：南州地區農會本會信用部2樓會議室
【屏中場】10月 30日 (四)⋅ 下午3:50
地點：內埔地區農會
【屏北場】11月 6日 (四)下午2:30
地點：里港地區農會
