屏東縣府斥資1.2億 屏市第3個消防分隊廳舍動土

屏縣建國消防分隊辦公廳舍新建工程動土祈福。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市人口近20萬人，僅有2個消防分隊，增設第3分隊呼聲不斷，前年明揚大火發生後，更凸顯迫切性，屏東縣政府自籌1.2億元，擇定原屏縣警察局技擊館旁公有基地興建屏市第3個消防分隊，因位建國路，命名為「建國消防分隊」，今(30)日舉行新建工程動土典禮，預計後(2027)年下半年完工，後年年底前運作。

屏東市西北區域鄰近高鐵特區、屏東科學園區、國際棒球場、六塊厝產業園區、經濟部屏東科技產業園區等重大建設，屏東縣府在此推動建國消防分隊興建計畫，隊址位清溪里，為地上兩層新建物，一樓設消防車庫、大廳、值班室、辦公室、會客室、餐廳，二樓樓為分隊長備勤室、小隊長備勤室、備勤室、職安衛諮商室、檔案室、健身房、備品室等，所需建築經費約1億2000萬元，均為縣款。

屏東縣長周春米今天主持動土典禮時表示，建國消防分隊基地與總樓地板面積近5000平方公尺，面向18米建國路，出入便利，消防弟兄可更順利安全出任務 ，因鄰近屏東科學園區、科技產業園區等，未來的重責大任不僅是保護鄉親生命財產安全，還有整個園區的安全，任務非常重要，別具意義。

屏縣消防局長李彬正表示，屏東分隊救護量一年約8000件、屏二分隊為3000件，建國分隊編制15至18人，啟用後將與現有屏東分隊和屏二分隊共同形成「屏東市三角消防守護網」，預估也能分擔3000件救護量，將有效縮短屏東消防及救護車出勤時間；為提高辨識度，屏二分隊也將更名為公館消防分隊。

民進黨屏東縣議員方一祥表示，他從2018年起即力倡屏東市第3消防分隊成立，今天到場見證，非常開心，感謝縣長周春米及前縣長潘孟安力促新建計畫。

建國消防分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，屏東縣長周春米等人執鏟動土。(記者羅欣貞攝)

各界來賓共同見證屏東市第3個消防分隊的動土儀式。(記者羅欣貞攝)

