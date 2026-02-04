屏東縣府爭取「暗空小鎮」認證 力推暗空友善燈具改善

屏東縣府推動暗空友善燈具改善，港口村果農共同加裝燈罩。

▲屏東縣府推動暗空友善燈具改善，港口村果農共同加裝燈罩。

屏東縣府為爭取國際暗天協會「暗空小鎮」認證，選定社頂部落及佳樂水風景區，作為光害控制示範場域，推動暗空友善燈具改善，逐步朝全台首座國際認證的暗空小鎮邁進。

屏東縣府交通旅遊處表示，屏東具備低光害、低霾害的自然條件，長期深耕天文科普教育與觀光推廣，不僅舉辦恆春半島觀星活動，也擁有獵戶座天文台、南十字星天文台等觀星資源。自二０二三年起，縣府盤點並推薦屏東十大觀星場域，並以「暗空小鎮」為目標，從暗空友善燈具改造、星空解說員培訓到社區教育多管齊下推動。

廣告 廣告

交旅處指出，暗空小鎮並非單一工程，而是結合場域規劃、夜間光環境管理與觀光品質提升的整體策略。其中，「燈具改善」是最貼近日常、也最容易讓民眾實際參與的一環，透過調整燈具照射角度、減少光線向上外溢，在不影響夜間安全與生活便利的前提下，讓原本照向天空的光源回到地面，兼顧照明需求、節能減碳與星空保育，落實「暗天不暗地」的核心理念。

縣府近期辦理「暗空友善燈具改善動手做」，邀請台北市天文協會常務理事劉志安走入社頂及港口社區，將天文與光害防制的專業知識，轉化為居民、志工及民宿業者都能實際操作的改善方式，透過簡易材料與現場示範，引導民眾了解，只要加裝遮罩、調整燈具方向，即可有效抑制光害，同時提升照明效率。

交旅處說，暗空小鎮推動是一項長期工作，除持續進行燈具改善外，未來也將同步強化夜間光環境監測、觀星路線規劃、星空導覽與在地人才培訓，結合社區參與與觀光推廣，逐步擴大暗空友善場域，讓暗空不只是理念，而是能在屏東各地被看見、被實踐的日常行動。