屏東縣府發表免費下載考試手機桌布 驕仔陪考生最後衝刺

屏東縣府發表以考試加油為主題的「屏東驕仔」手機桌布，祝福考生從從容容應試贏得勝利。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

一一五年學科能力測驗進入倒數！屏東縣府十五日發表首度以考試加油為主題的「屏東驕仔」手機桌布，希望免費下載的趣味梗桌布，為屏東囡仔們注入滿滿元氣，考試順利。

屏東縣府行政暨研考處表示，學測即將在明年一月十七至十九日登場，為了祝福參與學測的屏東囝仔勇往直前、贏得勝利，今年特別設計手機桌布來供學子或家長下載。

這款桌布主角「驕仔」，是屏東縣鳥紅尾伯勞化身為吉祥物，它不僅延續了「我屏東我驕傲」的精神，更代表「榮耀之子」，象徵每位努力不懈的學子都是這片土地的驕傲。

該系列桌布內容多元且有趣，不但有鼓勵與祝福的文字，也有結合青年熟悉的趣味梗，例如「從從容容、游刃有餘」、「今天的我沒有極限，考試加油」、「逢考必過」等正面打氣款。

同時還有強調屏東在地精神的「我是屏東囡仔、我驕傲」、「屏東囡仔不認輸，考試加油」；甚至加入詼諧警語如「別再滑了（手機）」，以及親切的「驕仔與春驕姨的貼心提醒」，讓意志滿分的屏東驕仔，陪考生做最後一波衝刺。

行研處說，這款考試加油桌布，即日起正式開放免費下載；考生及民眾可至屏東縣政府官網或行研處網站下載，讓意志力滿滿的屏東驕仔，陪伴考生一起迎接挑戰！