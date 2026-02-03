屏東縣府砸7750萬補助！10輛電動公車駛入恆春墾丁

屏東客運響應環保政策購進10輛全電動公車，將於4日投入恆春、墾丁地區共9條路線，預計年減碳量可達25.9萬公斤，相當種植2萬餘棵樹。（謝佳潾攝）

屏東縣政府為鼓勵客運業者汰換高污染柴油公車，除爭取中央補助7000萬元外，又加碼補助750萬元，成功吸引屏東客運響應環保政策購進10輛全電動公車，將於4日投入恆春、墾丁地區共9條路線，預計年減碳量可達25.9萬公斤，相當種植2萬餘棵樹。

「讓屏東成為綠色運輸的一員！」屏東縣長周春米表示，公共運輸系統朝向淨零減碳邁進是世界趨勢、也是環境需求，所以近年屏縣府積極鼓勵客運業者汰換柴油車改用電動車，除向交通部申請「電動大客車示範型補助計畫」7000萬元外，還加碼補助750萬元。

除提高補助經費、減輕業者負擔外，屏縣府也協助業者解決頭痛的充電場用地取得問題。周春米說，電動公車推動之初，充電場站的土地使用合法化是一大挑戰，幸在縣府主動跨局處協調下，客運業者得以完成停車場土地變更作業，讓充電樁及相關配電設施合法設置，確保電動公車電力供應穩定且安全。

在屏縣府細心規畫、積極推動下，屏東客運響應政策一次購進10輛全新電動公車，並以觀光重鎮恆春、墾丁地區為行駛點，將於4日投入恆春、墾丁地區共9條路線，涵蓋【101】、【102】、【103】等觀光接駁路線，以及【301】、【303】、【305】、【306】、【307】、【308】等通學通勤路線。

屏東客運董事長郭子義指出，每輛電動公車要價約1000萬元，比一般柴油車約貴300萬元，但屏縣府很有心提出相關補助，所以決定響應環保政策，從恆春半島開始，希望未來可以進一步擴展至全縣，但因低底盤的電動公車車身較長，鄉間小路會較不適合。

郭子義進一步表示，依估算，新投入的電動公車每年行駛里程約51.8萬公里，年減碳量可達25.9萬公斤，相當於種植2萬餘棵樹，同時每公里能源成本可降低約5成。

縣府交通旅遊處表示，縣府有特別訂定《屏東縣政府鼓勵市區汽車客運業購買電動大客車加碼補助作業要點》，未來縣府將持續引導市區客運業者汰換老舊車輛，逐步擴大電動公車服務範圍至全縣，落實永續城市發展。

