屏東縣府蓮霧蜜棗年度評鑑 東港、高樹農友奪冠

（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）屏東縣政府舉辦年度蓮霧及蜜棗評鑑，盼強化果品品質、建立分級包裝觀念，並提升果品市場價值；今年冠軍分別由東港農友黃國霖及高樹農友潘志民奪得，兩人也分享種植秘訣。

屏東縣政府舉辦今年度優質蓮霧、蜜棗評鑑，共吸引蓮霧組39組、蜜棗組27組農友報名參加，昨天完成評鑑作業，由黃國霖勇奪蓮霧組冠軍、潘志民獲得蜜棗組冠軍，縣府今天舉行頒獎典禮。

黃國霖接受媒體聯訪表示，家族自祖父輩即投入蓮霧栽培，至今已傳承3代，並持續精進栽培方式，包括草生栽培與有機施肥，同時配合農業部推動智慧農業，在田間導入智慧型裝置，可遠端控制灌溉系統，並即時監測溫濕度。今年數波低溫寒流，溫度曾降至約攝氏10度，幸有智慧監控即時調節田間環境，有效降低落果與寒害風險，穩定果品品質。

潘志民說，高樹地區位於水源保護區，具備良好自然環境條件，空氣與水質優良，加上今年氣候適宜，使蜜棗品質表現亮眼。在田間管理上，他會自製有機肥料，提升果品風味與植株抗性，並透過嚴格疏果作業「去蕪存菁」，確保每顆蜜棗都能以最佳品質呈現給消費者。

屏東縣長周春米表示，蓮霧是屏東縣重要代表性水果之一，主要產區集中於南州、佳冬，種植面積約1850公頃，產量居全台之冠，果實香甜多汁、色澤鮮紅，深受市場喜愛；蜜棗是冬季代表性水果，主要產地為高樹、鹽埔，種植面積約528公頃，產量居全台第2，果肉清脆香甜、富含維生素C，營養價值極高。正值蓮霧與蜜棗盛產期，民眾可多加選購，自用送禮兩相宜。

周春米說明，縣府每年依果品產期辦理評鑑，引導農民從產地端提升果品品質、建立分級與品牌概念，也同步強化屏東果品「安全、安心、高品質」市場形象；今年更將禮盒包裝設計納入評分項目，期望選出兼具品質與美感的精品禮盒。

屏東縣政府農業處表示，參賽果品須具備「三章一Q」其中1項認證資格，方可報名。今年蓮霧與蜜棗報名組數與去年相近，經產官學專家依外觀、重量、風味、口感及包裝設計等項目綜合評比，選出冠軍、亞軍、季軍各1名及優勝5名。（編輯：吳素柔）1150123