屏東縣府補助家用廚餘處理機最高六千元 明年一月上路

屏東縣長周春米（中）宣佈家用廚餘處理機補助，明年一月上路。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣府一一五年家用廚餘處理機補助，自一月一日至三月三十一日受理申請，最高補助六千元，有需要的民眾切勿向隅！

屏東縣長周春米表示，縣府推動家用廚餘處理機補助，主要希望減輕焚化爐處理負擔、降低各鄉鎮市清潔隊收運家戶廚餘的壓力，並貼近民眾生活的需求，讓家庭不必再為廚餘去向煩惱，廚餘不必再等待清潔隊收運，能有效減輕家庭成員的日常負擔，也讓資源運用更有效率。

周春米說，該政策去年首次推動即獲得民眾高度支持，首波三百萬元補助經費，一週內即全數申請完畢，後續縣府加碼辦理，總補助經費約一千兩百萬元，顯示政策方向符合民眾期待。

周春米認為，從實際數據觀察，屏東縣家戶、餐飲及事業單位每日產生的廚餘量已呈現下降趨勢，若透過廚餘處理機進行乾燥處理，整體廚餘量可再進一步降低，有助於焚化設施減壓，也符合永續環境政策目標。

環保局指出，一一五年度家用廚餘處理機補助對象為設籍屏東縣之家戶，補助機型限乾燥處理型或生物分解型設備，每戶限補助一台，補助比例為購買金額百分之四十、最高六千元。

今年除紙本申請外，也新增線上申請方式，相關申請條件、流程及注意事項，可至屏東縣環保局官網查詢；民眾務必留意申請資料正確性，避免因資料不符影響申請權益。

環保局呼籲，家用廚餘處理機不僅是家電補助，更是推動廚餘減量、減輕焚化與清潔體系負擔的重要政策，歡迎尚未申請補助的民眾把握期限，及早申請、及早使用，共同為環境永續與生活品質提升盡一份心力。