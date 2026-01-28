屏東縣府規劃員工子女托嬰中心！一一八年正式營運

屏東縣府人事處長翁育惠（中）宣布，將建置非六都的首座縣府員工子女托嬰中心。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣府規劃建置非六都的首座縣府員工子女托嬰中心，預計一一八年正式營運。

屏東縣府人事處長翁育惠表示，這座縣府員工子女的托嬰中心，將設在勝利國小，以收托零至兩歲嬰幼兒為主，收托最高六十名，並以縣府及所屬機關學校員工子女及孫子女優先，如尚有名額，亦將開放縣民申請。

翁育惠說，縣府團隊為因應少子女化持續努力，將屏東縣托育資源布建列為治理優先事項，同時從職場端著手，主動承擔、帶頭示範，打造「就在身邊、可預期、可信任」的安心托育後盾。

廣告 廣告

建置員工子女托嬰中心，不僅是完善員工育兒照顧支持，更是縣府留住人才的重要策略，讓同仁在人生關鍵階段感受到組織支持，安心服務，營造友善生養職場環境。

翁育惠強調，協助同仁在關鍵人生階段穩定就業、安心育兒，托嬰中心並非只是一個方案，而是縣府整體友善育兒職場政策的重要拼圖，縣府團隊將持續努力，朝向職家共好、幸福有春、屏東向前、希望城市的城市願景穩步前行。

翁育惠指出，縣府持續以實際行動落實「敢婚、願生、樂養」的友善育兒職場環境，回應同仁在親職與家庭照顧上的真實需求，除提供生育給付、哺乳時間及友善場域外，也支持彈性工時安排、育嬰、侍親留職停薪等制度，打造支持有感的工作環境。