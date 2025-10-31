屏東縣府重視校園安全 強化校園道路安全意識





屏東縣政府31日召開屏東縣114年10月份道路交通安全聯繫會報，由縣長周春米親自主持，並聽取9月交通事故成因分析與改善對策研議簡報。根據統計，今（114）年1至9月全縣道路交通事故件事均較前月及去年同期下降，其中死傷人數減少583人，降幅更達31.3%，達近三年新低，顯見縣府跨局處積極推動各項交通安全宣導及改善策略已逐顯成效。

交通旅遊處指出，114年9月交通事故件數雖呈現下降趨勢，但A1事故造成10人死亡，呈現上升趨勢，且以高齡者、機慢車、自撞及追撞為主，顯示應加強高齡者及機車族群的正確安全用路及防禦駕駛觀念的推動力度。針對高齡者部分，縣府將持續整合屏東監理站、社會局等單位至各地區長者聚集熱點，擴大辦理路老師宣講，與高齡長輩互動體驗交通安全，也呼籲民眾一起關懷家中長者們的交通安全。

交通旅遊處黃國維處長表示，114年1-9月A1事故中機車佔76%，也是以高齡者居多，事故型態主要以路口側撞、路段自撞或追撞為主，前者成因多為安全用路、路口停讓等法治觀念薄弱或無照駕駛，後者則為恍神、緊張、心不在焉，可能與長者身體機能退化，或長期服用藥物產生副作用有關。除透過擴大路老師至地方定點宣講外，也整合衛生局行動藥師、警察局入戶宣導等機制，拓展高齡者安全用路、藥駕防制及防禦駕駛等主題宣導的觸及受眾廣度。

然而，依據統計資料顯示114年1-9月A1事故中機車為大宗，以高齡者比例居多外，年輕族群的比例也略呈增加趨勢，再加上10月初屏東科技大學校園內連續發生2起大一新生自撞身亡的憾事，令人十分痛心。

縣長周春米表示「任何一件交通悲劇的發生，都是我們重中之重的痛，交通安全的推動不應僅止於事故後的處理或宣導，更要從前端教育、工程等層面著手，落實於生活環境中，能真正有效的降低事故的發生。請縣府各單位全力協助校方就教育、工程、宣導等層面研議改善策略，並協助爭取相關資源挹注，以確保校園內外通行安全」。

交通旅遊處表示，為提升屏科大校園交通安全意識，縣府已於10月16日啟動屏東科技大學道安改善專案平台，邀請府內相關單位研議推動多項改善措施，包含協助向國土署申請永續提升人行安全計畫規劃經費、推動校園周邊道路交通安全評估及改善計畫、校方自行採購相關速度管理設備及設置諮詢、優化校園內外公共運輸系統、多元化道安教育課程及宣導活動等。

道路安全唯有從人開始改變，從觀念改變著手，縣府將打破傳以單向灌輸觀念的宣導方式，持續針對不同族群，精準規劃針對性的宣傳策略與行動教育，讓民眾能夠理解、接受並落實於生活中，實際改變用路習慣，期盼達到真正的改善效果。

