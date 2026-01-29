屏東縣府雞湯送暖關懷獨老 115年擴大服務

（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）屏東縣政府今天攜手屏東基督教醫院雞湯送暖，由屏東縣長周春米將愛心雞湯送至獨居長輩家；周春米表示，今年申請中央補助逾新台幣9100萬元，將用於擴大獨老關懷服務。

春節將至，屏東縣政府今天攜手屏基啟動「115年雞湯送暖關懷獨居老人」活動，由周春米與屏基副院長施丞貴親自將第一份愛心雞湯送至屏東市88歲獨居長輩黃蔡阿嬤家。

黃蔡阿嬤許久沒見到一群人來到家中感動落淚，不僅喝雞湯與眾人話家常，還當場示範氣功，分享日常保養身體方法，互動溫馨。因黃蔡阿嬤平時會到社區關懷據點參加活動，居家服務員也會定期到府服務，她也直呼，政府很疼惜老人。

周春米表示，今年號召醫事團體、企業、在地宮廟、愛心民眾捐款，動員郵局郵務士、社會處社工等人員，春節前將4318份溫補雞湯及素食湯品送至全縣列冊關懷獨居長輩家中，同時也透過發送雞湯，更了解長輩狀況，讓長照、衛生、社福等單位提供更精準服務。

「雞湯送暖」活動在屏東已持續辦理24年，透過公私協力模式，長期關懷獨居長者生活與健康需求。

周春米指出，為擴大獨居老人關懷服務，今年度配合行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」政策，申請中央補助經費逾9100萬元，將運用於5大策略，包括針對單獨戶長者全面普查、擴大辦理送餐及緊急救援系統安裝服務等。

社會處表示，縣府擴大獨居老人關懷服務五大策略，包括針對逾3萬戶單獨戶長者全面普查，依其需求分級列冊，每月提供1至4次訪視關懷；擴大辦理送餐及緊急救援系統安裝服務，放寬申請資格，經社會處評估實際需求即可補助；推動在宅健康促進，將「起立坐下操」導入志工關懷訪視，陪伴長者在宅運動預防或延緩失能。

建立民政與社政人員共訪機制，強化民政系統掌握轄區內獨老人口，因應天然災害發生時，社區能發揮自主照顧及避災能力；結合社區照顧關懷據點與文健站提供獨老關懷，落實在地照顧精神，鼓勵長者參與社區活動，建立社會連結，預防孤獨死。（編輯：陳清芳）1150129