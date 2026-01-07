屏東縣役男入營 軍人服務站宣導服務

記者孫建屏／綜合報導

屏東縣陸軍第0252梯次常備兵役軍事訓練役男昨（6）日入營，屏東縣軍人服務站由專員蔡尚武前往為役男及其家屬介紹軍人之友社服務項目，以及服役期間應注意的事項，並提醒服役期間享有現役軍人福利和權益，鼓勵家鄉子弟透過軍事訓練學習戰技、鍛鍊體能，順利結訓光榮返鄉。

蔡尚武告知，該梯次將於1月17日辦理懇親會，欲參加家長須備齊相關證件辦理懇親會客；並籲請役男確實遵守各項紀律及要求，如有任何需要服務之處，可隨時與軍人服務站聯繫，服務站會盡力協助解決問題。

屏東縣軍人服務站向入營的屏東縣陸軍第0252梯次軍事訓練役男宣導軍人之友社服務事項，並祝福他們順利結訓、光榮返鄉。（屏東縣軍人服務站提供）