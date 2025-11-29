屏東縣志工運動大會，1300餘位志工熱力登場。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕為響應國際志工日，屏東縣政府今天(29日)在屏東縣立體育場舉辦志工運動大會，全縣58個志工團隊、1300餘名志工熱力展開活動，趣味競賽展現團隊精神，現場志工們加油聲此起彼落，活力十足，縣長周春米表示，志工運動大會深受志工夥伴喜愛，不僅凝聚團隊向心力，更展現屏東志工的熱情與生命力。

周春米指出，屏東已超過5萬1000名志工，廣泛活躍在社區關懷、醫療陪伴、環境保育、防災救援等領域，是支持縣政推動的重要力量，其中50歲以上志工比例更達68%，展現出屏東志工堅韌與溫暖的一面，「政府力量有限，民間力量無窮」，感謝每位志工在各個場域默默付出，成為縣府最堅實的後盾，並祝福所有志工國際志工日快樂，也期盼未來屏東志工人數能突破6萬人，讓更多人投入志願服務。

志工運動大會以趣味競賽為主，包括「大家衣起來」、「水球接力賽」、「拔河比賽」等項目，現場就像一場大型嘉年華，除了競賽，會場同步設置「志工博覽會」，由縣府13個局處設置15個攤位，內容涵蓋社區服務、環境保護、防詐宣導、動物保護、文化推廣等多元議題，吸引不少志工與民眾駐足參與，活動氛圍熱鬧且富教育意義。

屏東縣志工運動大會，志工熱烈參與。(記者葉永騫攝)

趣味競賽展現團結合作能力。(記者葉永騫攝)

