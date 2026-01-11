屏東縣挺進泰國簽署旅遊合作備忘錄 深化觀光品牌魅力

屏東縣府交旅處出訪泰國曼谷進行考察與觀光推廣。

屏東縣府十一日出訪泰國曼谷進行考察與觀光推廣活動，並將簽署旅遊合作備忘錄，增加屏東在泰國曝光度。

屏東縣府由交通旅遊處長黃國維領軍，於十一至十五日前往泰國辦理行銷考察與觀光推廣活動，拜會當地重要旅行社及主力組團業者，深化屏東觀光品牌。

交旅處表示，近年來，泰國為台灣重要的國際旅遊客源市場之一，這次除拜會線上線下旅行社外，更特別規劃於十四日與泰國出境協會及旅行社簽署旅遊合作備忘錄活動，並於會後接著展開「屏東旅遊推廣會」。

這次以鮮豔的主視覺與互動打卡裝置及燒冷冰特色美食打造會場亮點，將讓泰國業界與媒體直接接觸屏東最新的觀光資訊與資源；同時為加強招攬泰國旅客，以「一口山．一口海」為主題，推廣屏東多樣的旅遊樣貌，引導泰方觀光界沉浸式體驗屏東的山海共遊、文化共感之美。

交旅處說，將從屏東的海洋與渡假資源、運動之旅、海龜生態保育、水上體驗與低碳旅遊模式，到原民文化、東港迎王平安祭典、客庄風情，全面展現屏東自然、人文與美食的多重魅力。

另外，縣府也將進駐泰國曼谷參加二十二至二十六由觀光署主辦的「二０二六泰國國際旅展」，現場除分送多語版旅遊摺頁，更延伸主視覺製作特色文創小物贈送，讓泰國旅遊業者深入認識屏東的新興景點、觀光節慶與體驗活動，進而在泰國市場累積話題與口碑。