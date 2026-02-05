屏東縣政府春節服務不打烊 1999專線陪您安心過年

▲縣府行政暨研考處邀集衛生局、長照處、環保局、醫師，向鄉親說明春節期間的相關服務與保健資訊。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】歲末年終，大家準備迎接馬年到來，今年春節長達九天的假期，屏東縣政府春節服務不打烊，縣府行政暨研考處、衛生局、環保局、長照處今（5）日共同於記者會中，向鄉親說明春節期間相關服務安排，並特別邀請榮獲「台灣醫療典範獎」的曾競鋒醫師分享實用的保健觀念，希望大家安心過年、健康迎新。

縣府行政暨研考處處長鄞鳳蘭表示，縣政府精心規劃多項精彩活動，包括屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季、奇幻大津及曖曖在海邊等，提供民眾多元豐富的走春選擇。而大家在歡樂過節時，縣政府服務不打烊，1999便民服務專線全年無休，隨時提供諮詢與協助，確保民眾旅遊與生活需求獲得即時支援。

衛生局長張秀君針對春節期間民眾最關心的醫療就診的部分說，全縣有15家急救責任醫院提供急門診服務，尤其大家關心的兒童緊急醫療網絡，屏北有屏東基督教醫院、屏東榮總及寶健醫院，屏中有安泰及輔英醫院，屏南有恆春基督教醫院，提供24小時兒科急診服務及做為上轉服務後援醫院。

而在長照服務方面，長照處長陳桂敏表示，無論居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、喘息服務，有需求的民眾可以在2月9日中午12點前，向服務單位預約以便安排服務，服務先預約，照顧不停歇。至於長照交通車的服務則依失能等級分流向交通公司預約安排接送，一般地區4至8級和偏鄉離島2至8級，於2月9日到13日開放預約；一般地區2至3級於2月11到13日開放預約，有需求的民眾請注意預約時間。另外新開幕的好屏生活長照館於大年初三至初六特別安排「翻轉照顧·好運馬上有」新春闖關特展活動，集章並完成DIY就可以抽紅包，每日限量100份。

環保局長顏幸苑說，為維護環境清潔，春節期間請民眾配合各鄉鎮市清潔隊的垃圾收運時間，尤其家戶廚餘請記得要瀝乾後再交給清潔隊。她強調，環保局各項稽查工作於春節期間仍不打烊，9天假期安排約3百人次進行全縣稽查，讓鄉親有清淨環境好過年。

春節團圓之際，健康同樣不可忽視，尤其有慢性疾病的民眾更應注意。縣府特別邀請榮獲「台灣醫療典範獎」的曾競鋒醫師，分享春節期間的飲食及保健觀念。曾醫師表示，春節時節氣溫偏低、早晚溫差大，加上聚餐頻繁、作息不規律，長者及患有糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病等慢性疾病的民眾，更需留意保暖與健康管理，並提醒團圓聚餐應把握「均衡營養」與「適度分量」原則，避免過量攝取高油、高糖、高鹽食物，才能健康安心過年。

▲曾競鋒醫師分享春節期間飲食保健資訊。（圖／記者王靚慧攝）

縣政府表示，為便利民眾掌握春節期間各項活動與生活服務資訊，有關館舍開放、景點活動及縣府相關服務內容，可至屏東縣政府全球資訊網「2026春節服務不打烊專區」查詢，或撥打1999便民服務專線洽詢。