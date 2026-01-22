屏東縣政府第2屆《包圍縣府》 蹲下來陪孩子一起玩

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為持續落實兒童權利並深化兒少公共參與，屏東縣政府已正式啟動第二屆《包圍縣府 孩子作主》活動的前期規劃作業。延續首屆活動讓縣府轉化為「孩子作主的遊戲城市」之精神，本屆活動將進一步強化政策轉譯與跨局處合作，讓孩子透過遊戲理解公共事務、參與城市治理。

屏東縣政府表示，《包圍縣府 孩子作主》並非單一活動，而是一個以兒童權利為核心的實踐過程，孩子不只是活動的參與者，更是公共生活中被重視、被信任的行動者，透過遊戲，孩子得以理解政策、表達意見，實踐其應有的遊戲權與參與權。

為使第二屆活動內容更具深度與可參與性，縣府已於114年12月9日及115年1月6日辦理遊戲設計工作坊，並邀請 Beyond Playmaking 超越遊戲團隊擔任顧問，協助各局處從政策思維轉換為以孩子為中心的遊戲設計視角。

該系列工作坊是推動遊戲設計的重要一步，也是打破既有局處分工、跨單位合作的實務練習，透過共同學習，各局處嘗試將交通、環境、安全、生活等公共議題，轉化為孩子能理解、能參與、並能透過遊戲表達想法的形式，工作坊內容亦特別關注多元共融理念，包含身心障礙兒童與弱勢兒童的參與方式，並強調成人必須「蹲下來，陪孩子一起玩」，以孩子的視角重新思考政策與城市樣貌。

屏東縣政府強調，在《包圍縣府 孩子作主》的過程中，公務員不只是行政角色，更是學習與孩子同行的「遊戲工作者」，縣府期盼透過跨局處協力，逐步打造一座尊重兒童權利、重視遊戲價值、並讓孩子能夠參與公共生活的城市。

第二屆《包圍縣府 孩子作主》活動內容目前正積極籌備中，相關資訊將陸續對外公布，邀請民眾一同期待這座再次為孩子打開大門的縣政府。