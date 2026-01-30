屏東縣服務站牽線圓夢 新住民姊妹歡聚枋山辦尾牙

屏縣枋山鄉新住民關懷協會因經費拮据已數年未舉辦尾牙宴，在移民署屏東縣服務站的奔走下終於促成。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

歲末年終，屏縣枋山鄉新住民關懷協會因過去受疫情及協會經費拮据影響，已數年未舉辦尾牙，移民署南區事務大隊屏東縣服務站獲悉後，立即與在地企業、民代攜手促成，終於讓這場匯聚各界愛心的尾牙饗宴如願舉行，席開數桌，氣氛十分熱絡。

枋山鄉新住民關懷協會理事長黎釗蓉表示，在偏鄉經營協會極為不易，除了資源匱乏更面臨人力短缺；所幸近年有新住民二代返鄉協助文書處理，緩解了行政作業壓力。此外，針對當地就業機會稀缺的困境，黎釗蓉積極鼓勵姊妹們參與「長照服務」課程，她強調長照工作不分語言、沒有國界，最適合熱心的姊妹們投入。

屏東縣服務站主任武淑賢在了解協會困境後，不僅積極奔走聯繫「枋寮醫院」醫事部主任及多位屏東縣議員合力贊助餐費，更與醫院達成合作共識；未來院內病患若有照顧需求，將媒合受過訓的新住民姊妹協助，建立雙贏的在地就業模式。

這場尾牙宴也展現了新住民團體的跨區交流，臺南市敏通新住民發展協會理事長張成鴻特別南下參與，現場也有慈芯慈善會提供的豐富摸彩品，武淑賢主任更將慈善家鄭媽媽贊助的一萬五千元加菜金購買「枋寮椰們海景餐廳」餐券，發揮一加一大於二的成效。

武淑賢主任特別提醒，近年「一頁式廣告」詐騙猖獗，不肖業者吸引民眾至ＬＩＮＥ下單後，貨到付款時才發現是詐騙包裹，武主任呼籲新住民朋友勿隨意點擊一頁式廣告，以免陷入詐騙圈套。