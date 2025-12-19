屏東縣林邊消防分隊辦公廳舍新建工程落成啟用

屏縣林邊消防分隊辦公廳舍新建工程完工，十九日舉行落成啟用典禮，現場氣氛熱絡。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府消防局「林邊消防分隊辦公廳舍新建工程」，十九日由縣長周春米主持落成啟用典禮後正式啟用；縣長周春米表示，新廳舍規模為地上二層建築，基地面積約二二二八點七六平方公尺，總經費七千四百萬元，改善原有廳舍老舊、空間不足問題，大幅提升消防同仁的備勤、救災救護效能，為林邊地區公共安全再添重要量能。

縣長周春米強調，「工欲善其事，必先利其器」，這次林邊消防分隊新廳舍完工啟用，從大廳、指揮中心、訓練與辦公空間，到值勤與休息環境，都有明顯提升；消防弟兄姊妹肩負守護鄉親生命財產安全的重責，相關的辦公廳舍、訓練空間與救災配備，都必須走在前面，才能確保同仁在執勤時既能保護民眾，也能守護自己。縣府將持續為警、消單位打造更友善的工作環境，保障消防同仁的工作權益。

屏縣林邊消防分隊新建辦公廳舍，由縣長周春米（右七）等人共同揭牌後正式落成啟用。（記者鄭伯勝翻攝）

屏縣消防局表示，林邊消防分隊新建的消防廳舍第一層為大廳、值班室、辦公室、義消辦公室、交誼會客室、消防器材室、水域器材室、會議室、餐廳廚房、消防車庫；第二層為分隊長室、備勤室，基地空間可供消防同仁二十人及各式消防車輛九輛使用。

消防局補充說明，林邊消防分隊新建廳舍基地鄰近主要幹道，設有基地內車輛迴轉空間，可避免消防車出勤時穿越市中心，有效提升出勤安全與救災效率。新廳舍也結合備勤、訓練與行政機能，將成為林邊鄉重要的災害防救據點，進一步強化地方防災韌性。