屏東縣民公園變身南島秘境！2025南島文化節11/1登場，旅美棒球國手吉力吉撈開講、沉浸式晚宴、旭日氣球、千人圍舞，五感體驗全面升級

屏東，不只熱情，更是一股持續湧動的文化力量！延續八年「收穫那麼多」的豐沛能量，2025屏東南島文化節將於11月1日在屏東縣民公園盛大登場。本屆以「湧動的靜流 Silent Currents, Rising Tides」為題，邀請大家潛入這股「從靜謐中爆發」的山海力量，體驗一場結合藝術、生活、國際視野的年度文化盛會；縣民公園變身南島秘境！從沉浸晚宴到千人圍舞，屏東用「文化潮流」翻轉你對原住民的想像。

旭日氣球先行！文化是流動的希望

這場活動不僅是收穫慶典的升級，更是南島文化跨越山海、持續交流的展現。最吸睛的視覺焦點，莫過於象徵「希望、韌性與循環」的「旭日氣球」行動藝術！「旭日走到哪，我們也走得到！」這顆巨大的旭日氣球，將率先以流動的藝術形式，緩緩走訪屏東原鄉與市區，如同靜水深流般串連部落與社群記憶。它不只是一個地標，更是一場流動的聚會，邀請人們重新走近土地，記錄與共創屬於屏東的當代文化篇章。

別只看表演！南島策展、名人講座帶你「入戲」

屏東南島文化節不只是熱鬧的歌舞，更是一場浸潤於生活與土地的故事，今年文化節中特別邀請知名策展人林艾箴與攝影師馬辰政聯手，推出以「cemedas」為核心的主題策展；傳遞部落生活故事與精神價值，推動原住民的傳產創新，延續「感恩、分享、祝福」的核心。邀請觀者走入當代的長河，開啟南島藝術文化的交流，包涵收穫拿麼多、榮耀傳統、青年串聯、多元共融，用數學符號無限，代表無限無窮無盡之意，亦是共榮、共生、傳統新演繹，以日出作為主題，結合青年會聚會圖像，展現新世代的傳承，這也是文化節的序曲，一場視覺與情感的沉浸，引領人們走進「湧動的靜流」。

最受期待的壓軸場，將在11月1日主活動當天登場，特別邀請來自瑪家鄉的排灣族驕傲 -- 旅美棒球國手「吉力吉撈・鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）」，以棒球為語言，分享他如何從屏東土地出發、走向世界的生命故事。

五感沉浸！「土水動靜」晚宴開啟味蕾劇場

在正式開幕前公布此次專為南島文化節餐飲設計了以《土水動靜》為主題的餐點。由在地餐廳「小食糖 sugarbistro」與「Pulima 原食」聯手，將餐桌化為文化劇場，以五道料理，串起屏東的山海故事，賓客將透過五道獨家設計的文化料理，如大地「厚實之環」、海洋「小山芋巧達海鮮濃湯」等，沉浸式品嚐屏東的山海故事，並在「星宿點心盤」的夢幻高潮中結束旅程。

更令人期待的是，這套精心打造的《土水動靜》五章節菜單，將在文化節後續，分別於屏東知名在地餐廳「小食糖 sugarbistro」與「Pulima 原食」推出【期間限定】的聯名饗宴；讓活動後持續感受屏東「從土地長出來的滋味」。

跨國聯名！周邊商品「泰南邊」永續又夠潮

今年文化節周邊商品大玩跨界！特別與泰國南部工藝師合作，推出「泰南邊系列」草帽、野餐墊、手扇等，以自然素材編織，不僅展現跨國的南島文化連結，更呼應了活動的永續環保精神，編織的每一條線，既承載部落的記憶，也回應現代社會對環境的責任，文化不是消耗，而是循環再生。

此外，還有《南島》系列商品：「南島夠花心」（限定T-shirt）、「南島購袋種」（限定提袋）等，讓「文化」不只是紀念品，而是一種跨越國界的文化潮流手感與對土地友善的生活態度。

一「蓆」入魂，部落食材與泰南編織，限時席地而坐

「吃飯」，在排灣語裡叫做 kakanan nua qemuma-quma，是田裡的吃飯地方。當陽光灑落在穀穗上，風穿過山谷，人們席地而坐，共享新收的滋味；這裡沒有距離，只有手心的溫度與作物的氣息。今年屏東南島文化節邀請在地品牌小農餐桌攜手合作，從「 土地到餐桌 」共創一場以部落食材為核心的《南島野餐體驗》 。

為呼應「永續生活 × 在地風味」的理念，南島文化節特別結合小農餐桌與泰南邊系列草編周邊推出限定【雙人野餐體驗套餐、編織草蓆1件 】，並推出活動限定網路預約優惠價。

【 2025 屏東南島文化節 - 系列活動 】

日期：11/1 (六)

時間：10:00 - 21:00

地點：屏東縣民公園

10:00-21:00｜屏東南島豐收市集

10:00-15:00｜部落聚場・動態展

10:00-21:00｜部落聚場・靜態展覽

10:00-12:00｜部落生活百樣・工藝手作體驗

10:00-21:00｜主題特邀展覽

10:00-13:00｜湧流之夢・部落名人講座

10:00-15:00｜小農野餐・部落風格限定

15:00-16:30｜主活動・屏東與南島

17:00-21:00｜火邊坐下晚會

