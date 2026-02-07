屏東縣清潔週總動員 一千兩百名志工掃街大會師

屏東縣掃街大會師活動，縣長周春米（中）率逾千名志工呼口號後展開清掃。

▲屏東縣掃街大會師活動，縣長周春米（中）率逾千名志工呼口號後展開清掃。

農曆春節將至，屏東縣政府七日舉辦年終大掃除誓師暨掃街活動，由縣長周春米領軍，集結來自內埔、麟洛、長治、竹田、萬丹等鄉鎮共一千兩百名志工熱情參與，場面盛

大。

屏東縣政府訂七至十四日為屏東縣清潔週，號召全縣家家戶戶同步展開年終大掃除，掃街大會師於內埔六堆紀念公園舉行，眾人齊聲高喊「清淨家園總動員、除舊佈新好過年」口號後，隨即分組展開掃街行動，深入巷弄清掃環境。

廣告 廣告

周春米表示，去年屏東縣登革熱本土病例僅兩例，是縣府與鄉親共同努力的成果，提醒民眾持續落實「巡、倒、清、刷」四步驟，主動清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，乾淨整潔的環境，正是健康生活的根本，也感謝各志工隊長年以來的無私付出，清晨即投入清掃街道、公園與河堤，志工們的身影遍布城鄉，已成為屏東最美麗的風景。

周春米同時宣布好消息，去年推動的家用廚餘機補助計畫深受縣民支持，每日減少近五公噸廚餘量，今年將持續辦理，申請至三月底止，未來可望達成每日減量十公噸目標，邀請民眾共同為減廢與環保努力。