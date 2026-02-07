屏東縣清潔週總動員 1200名志工掃街大會師

屏東縣政府訂定二月七日至十四日為屏東縣清潔週，並於內埔鄉六堆紀念公園舉辦誓師大會，一千二百名志工參與，場面盛大。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

農曆春節將屆，屏東縣政府訂定二月七日至十四日為「屏東縣清潔週」，號召全縣家家戶戶同步展開年終大掃除，並於七日在內埔鄉六堆紀念公園舉辦「年終大掃除誓師暨掃街活動」，由縣長周春米及內埔鄉長鍾慶鎮率領內埔、麟洛、長治、竹田、萬丹等鄉鎮一千二百名志工參與，場面盛大。

各地志工昨日一早即集結在六堆紀念公園，展現滿滿行動力。縣長周春米向志工們親切致意，感謝大家犧牲休息時間，為家園環境付出心力；現場開春舞獅熱鬧開場與千人活力帶動唱，現場歡呼聲此起彼落，氣氛high到最高點。眾人齊聲高喊「清淨家園總動員、除舊佈新好過年」口號後，隨即分組展開掃街行動，將熱情化為實際行動。

縣長周春米表示，去年屏東縣登革熱本土病例僅二例，是縣府與鄉親共同努力的成果，同時也提醒民眾持續落實「巡、倒、清、刷」四步驟，主動清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，乾淨整潔的環境正是健康生活的根本。

縣長周春米強調，街道市容不僅代表城市形象，更反映居民的生活品質，從各社群平台常可見志工隊、巡守隊清晨自發集結掃街的畫面，展現高度公民意識，令人感動，也顯示屏東鄉親對家園的用心與認同。周縣長同時宣布去年推動的家用廚餘機補助計畫深受縣民支持，每日減少近五公噸廚餘量，今年將持續辦理，申請至三月底止，未來可望達成每日餘量減量十公噸目標，邀請鄉親共同為減廢與環保努力。