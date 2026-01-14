屏東縣營養午餐全面免費 約5萬名學生受惠

（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東縣長周春米今天宣布，自115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用，預計每學年投入新台幣約8.2億元經費，約5萬名學生受惠。

屏東縣政府14日舉辦「屏東縣營養午餐政策」記者會，周春米率教育處長陳國祥宣布，自115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用。

周春米在會中表示，營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展重要基礎，政策推動同時，也會確保不會排擠到其他教育經費，包括校園老舊校舍、操場、廁所改建、體育設施等，讓孩子教育不打折。

廣告 廣告

周春米說，這是項極其艱難決定，尤其在新版財政收支劃分法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的6個縣市，就有點名屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。

周春米提及，經過反覆權衡及縣府團隊精算評估後，決定優先守護孩子健康與平等權，比照其他縣市全面補助營養午餐，預計每學年投入約8.2億元經費，約5萬名學生受惠，也同步要求團隊研議穩健營養午餐配套措施，嚴格確保營養午餐品質，並融入食農教育與惜食觀念，讓孩子都能吃得好。

周春米說，未來除尊重學童表意權，持續推動午餐食材品質、班班喝鮮奶等政策，也將全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先，加強嚴格查驗食材來源、製程管理與營養把關等機制，守護孩子飲食安全與健康，讓政策優質上路。（編輯：龍柏安）1150114