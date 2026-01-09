屏東縣營養午餐有免費嗎？ 縣府：需審慎評估財政

台北市長蔣萬安宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，許多縣市陸續宣布跟進。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

越來越多縣市宣布學童營養午餐免費，屏東縣政府今（9）日表示，屏縣如午餐全面免費，會對其他教育政策以及建設形成排擠效果，對整體教育財政的結構有長期的影響，縣府尚需審慎評估。

屏東縣政府教育處長陳國祥表示，提供兼顧衛生安全、營養美味的午餐，以照顧本縣學生健康，並融入食農教育、飲食文化，以及惜食觀念，是縣府午餐政策的核心價值。

陳國祥指出，縣府在115年度以縣款編列午餐相關經費，包含可溯源食材補助、中央廚房建置修繕費，以及經濟弱勢學生午餐補助、班班喝鮮奶等經費，約需4.5億元。屏縣如午餐全面免費，將增加約5億元，預估午餐政策每年將需要9.5億元的支出，會對其他教育政策以及建設形成排擠效果，對整體教育財政的結構有長期的影響，因此縣府尚需審慎評估。

陳國祥說，教育處將持續推動午餐食材品質的提升，讓學生吃得更健康、吃得安心，並確保教育發展能夠穩定，讓學生的照顧不中斷。

台北市長蔣萬安6日宣布，公私立國中、國小營養午餐全面免費，最快9月上路，許多縣市陸續宣布跟進，目前22縣市中，已實施或已宣布將全面免費的達18縣市，全台僅剩新北市、嘉義縣、市和屏東縣等4縣市未跟進。

