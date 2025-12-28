屏東縣牡丹鄉四林村衛生室正式啟用

牡丹鄉四林村衛生室正式啟用，啟用大合照。

為提升原鄉地區基層醫療服務品質，屏東縣政府26日在牡丹鄉四林村舉辦「四林村衛生室揭牌啟用儀式」，活動由靈媒與族人祈福中溫馨展開，縣長周春米與地方貴賓共同見證原鄉基層醫療新據點，周縣長表示，新建衛生室基地面積約162坪，總經費1,500萬元，空間規劃完善，提供門診醫療、疫苗接種，並搭配巡迴醫療與跨院支援，全面提升原鄉基層醫療量能。

縣長周春米表示，對排灣族部落而言，衛生室不僅是提供醫療服務的場所，更如同部落的重要「家屋」，是族人安心依靠的存在。四林村衛生室原建物已有近50年歷史，空間與設施已不符現代醫療需求，在衛生福利部支持，中央補助經費逾400萬元，縣府自籌近1,000多萬元，總經費約1,500萬元，打造更現代、完整的衛生室空間，未來縣府將持續挹注相關醫療資源，強化原鄉在地照護能量，並作為基層衛生單位最堅實的後盾，守護族人與長輩的健康。

屏東縣周春米縣長與文建站族人互動。

周縣長說，每一處衛生所與衛生室，都是在地公共衛生體系中不可或缺的一環，四林村衛生室也是牡丹鄉原鄉部落重要的醫療據點之一，衛生室啟用後，除提供優質的看診空間與動線，門診、疫苗接種及巡迴醫療服務，也將結合遠距醫療與在宅醫療系統，讓族人在熟悉的生活環境中，就能獲得即時且連續的醫療照護。

衛生局表示，四林村原衛生室於民國71年興建，使用多年後已顯老舊，縣府推動重建工程，歷時約一年半完成。透過嶄新環境及優質醫療人力及多元服務模式，全面守護部落鄉親健康。持續以文化安全為核心，尊重排灣族生活方式與文化價值，讓醫療服務與部落文化並行，落實「在地照顧、就近守護」的目標。

屏東縣周春米縣長巡禮衛生所。

(撰文、攝影：屏東縣政府)